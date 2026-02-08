Η 14η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών αποτυπώνει με σαφήνεια μια πραγματικότητα που επιδεινώνεται. Η οικονομική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά διαχέεται με ταχύτητα και στα μεσαία στρώματα. Οι πληθωριστικές πιέσεις λειτουργούν σωρευτικά, εξαντλώντας τα περιθώρια αντοχής των νοικοκυριών και περιορίζοντας δραστικά την οικονομική τους ασφάλεια.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το αρνητικό ρεκόρ που καταγράφεται ως προς την επάρκεια του εισοδήματος. Έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο τους εισόδημα δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του μήνα και καλύπτει, κατά μέσο όρο, μόλις 18 ημέρες. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να προχωρούν σε περικοπές ακόμη και για βασικές ανάγκες, ενώ η δυνατότητα αποταμίευσης έχει ουσιαστικά εκλείψει για τη μεγάλη πλειονότητα.

Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα συνεχίζει να απορροφά το διαθέσιμο εισόδημα, οδηγώντας σε συρρίκνωση δαπανών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, όπως η ψυχαγωγία και η ένδυση. Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες παραμένουν έντονες, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες δυσκολίες, ενώ η απαισιοδοξία για το οικονομικό μέλλον ενισχύεται.

Ενδεικτικό της διάχυτης οικονομικής ανασφάλειας είναι το γεγονός ότι το 55,7% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δυσκολεύεται πολύ να καλύψει ένα έκτακτο έξοδο ύψους 500 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί τον επόμενο χρόνο, στοιχείο που αποτυπώνει έλλειμμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα υφιστάμενα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αξιολογούνται ως ανεπαρκή. Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για παρεμβάσεις δομικού χαρακτήρα που ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα: αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις και αποτελεσματικό έλεγχο των τιμών. Πρόκειται για πολιτικές που δεν λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και διευρύνονται κοινωνικά. Η αδυναμία κάλυψης του μήνα, οι αυξανόμενες στερήσεις και η συρρίκνωση της κατηγορίας όσων «τα καταφέρνουν» χωρίς σοβαρές δυσκολίες συνθέτουν ένα τοπίο που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστικές και όχι προσωρινές λύσεις.