Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τιμή του πετρελαίου Brent ανήλθε στα 84,35 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση λόγω της αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τις συνομιλίες για τη δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής, το Ιράν δεν έχει προσφέρει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναλειτουργία του κρίσιμου αυτού περάσματος.

Η διεθνής αγορά ενσωματώνει σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο, προκαλώντας πιέσεις στις οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας και ενισχύοντας τις πληθωριστικές προσδοκίες παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης πλησιάζουν το όριο των δύο ευρώ ανά λίτρο, με τις νησιωτικές περιοχές να καταγράφουν ακόμη υψηλότερα επίπεδα κόστους.

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Η εβδομάδα ανοίγει με το πετρέλαιο και πάλι στο επίκεντρο των διεθνών αγορών. Το Brent κινείται πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αισιοδοξία ότι πλησιάζει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συγκρούεται με τις επιφυλάξεις της Τεχεράνης και την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος.

Στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας 10 Αυγούστου, το Brent βρέθηκε στα 84,35 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 0,96%, συνεχίζοντας ανοδικά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

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Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η διεθνής αγορά εξακολουθεί να βάζει ένα σημαντικό «ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου» στην τιμή του αργού. Μόλις πριν από έξι ημέρες, το Brent είχε υποχωρήσει στα 79,36 δολάρια μετά τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο. (Reuters)

Το Ορμούζ εξακολουθεί να κρατά όμηρο το πετρέλαιο

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Η Τεχεράνη, ωστόσο, έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες, διευκρινίζοντας ότι ακόμη και μια συμφωνία δεν συνεπάγεται άμεσο και πλήρες άνοιγμα των Στενών.

Αυτό ακριβώς είναι που φοβίζει τις αγορές. Πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή ζήτημα παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. (Reuters)

Ασία: Το πετρέλαιο καθορίζει το κλίμα

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Οι αγορές της Άπω Ανατολής ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τόσο στο Ορμούζ όσο και στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Η εικόνα στην περιοχή ήταν μικτή έως θετική σε αρκετές αγορές, όμως η άνοδος του αργού δημιούργησε πίεση ιδιαίτερα στις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Στην Ινδία, για παράδειγμα, οι δείκτες Sensex και Nifty κινήθηκαν πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές, με την άνοδο του πετρελαίου και τον γεωπολιτικό κίνδυνο να αποτελούν βασικούς παράγοντες πίεσης. (Rediff)

Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: όσο δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για ασφαλή και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, κάθε δήλωση από Ουάσινγκτον ή Τεχεράνη μπορεί να μετακινεί απότομα πετρέλαιο, μετοχές, ναύλους και πληθωριστικές προσδοκίες.

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Ελλάδα: Η Αθήνα μια ανάσα από τα 2 ευρώ – Ακριβότερα τα νησιά

Το διεθνές ενεργειακό θρίλερ έχει ήδη περάσει στις αντλίες.

Στην Αθήνα υπάρχουν πλέον τιμές της απλής αμόλυβδης που φθάνουν στα 1,999 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

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Στη νησιωτική Ελλάδα η εικόνα είναι ακόμη ακριβότερη. Πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δίνουν μέσες τιμές περίπου 2,089 ευρώ στα Ιόνια Νησιά, 2,052 ευρώ στην Κρήτη και 2,048 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ ανάλογα με το νησί και το πρατήριο καταγράφονται μεγαλύτερες αποκλίσεις. (Economistas.gr)

Και εδώ βρίσκεται ο άμεσος κίνδυνος για τα ελληνικά νοικοκυριά και τον τουρισμό: εάν το Brent παραμείνει σταθερά πάνω από τα 84-85 δολάρια ή πραγματοποιήσει νέα ανοδική κίνηση, η αποκλιμάκωση στην αντλία γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

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Στις ΗΠΑ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο εάν η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη που θα εξασφαλίζει τη ναυσιπλοΐα και θα περιορίζει τον ενεργειακό κίνδυνο. Το Reuters επισημαίνει ότι οι τιμές ανεβαίνουν ακριβώς επειδή συνεχίζεται η αβεβαιότητα για το πότε και με ποιους όρους θα ανοίξει το Ορμούζ. (Reuters)

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Στην Ευρώπη, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται και ως απειλή για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Παρατεταμένα υψηλές τιμές ενέργειας σημαίνουν ακριβότερες μεταφορές και παραγωγή, με τον τελικό λογαριασμό να περνά σταδιακά στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

Στη Μέση Ανατολή, η εικόνα είναι περισσότερο πολιτική. Το Al Jazeera σημειώνει ότι η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού με σημαντικές αμερικανικές παραχωρήσεις, ενώ το Gulf News καταγράφει την άνοδο του πετρελαίου καθώς οι ελπίδες για συμφωνία συγκρούονται με τις απαιτήσεις του Ιράν. (Al Jazeera)

Στην Άπω Ανατολή, όπου βρίσκονται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει η ενεργειακή αβεβαιότητα χωρίς να πλήξει ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιχειρηματικά περιθώρια.

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Η αβεβαιότητα συνεχίζεται

Η αγορά έχει ήδη αποδείξει πόσο νευρική είναι. Μέσα σε λίγες ημέρες το Brent βρέθηκε από τα επίπεδα κάτω των 80 δολαρίων ξανά πάνω από τα 84.

Και αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο αν θα ανοίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά πότε θα ανοίξουν, υπό ποιους όρους και κυρίως εάν η διεθνής ναυτιλία θα θεωρήσει ότι μπορεί να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια.

Μέχρι να υπάρξει καθαρή απάντηση, η αβεβαιότητα θα παραμένει. Και μαζί της θα παραμένει ακριβό το πετρέλαιο – και επικίνδυνα κοντά ή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα.