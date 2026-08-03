Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, η οποία ωστόσο έχει διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές.



Γύρω στις 12:15 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, σημείωσε πτώση κατά 4,59% στα 83,89 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχώρησε κατά 5,57% στα 79,95 δολάρια.



Αφότου απείλησε να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ακυρώνει τη σχεδιαζόμενη επίθεση και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο. «Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας απλά ότι οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.



Advertisement

Advertisement

Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.