Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα, αν και το Brent και το αμερικανικό αργό διατηρούν ισχυρά μηνιαία κέρδη λόγω της γεωπολιτικής έντασης.

Η αποκλιμάκωση των τιμών οφείλεται στην απρόσκοπτη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία καθησυχάζει προσωρινά τους επενδυτές.

Παρά τη σταθεροποίηση των εξαγωγών, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και το αυξημένο κόστος ναύλωσης συνεχίζουν να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά.

Η Ρωσία αυξάνει τις εξαγωγές της μέσω εναλλακτικών διαδρομών, ενώ τα χαμηλά αποθέματα στις ΗΠΑ και οι επιθέσεις σε διυλιστήρια διατηρούν υψηλές τις τιμές των καυσίμων.

Οι αναλυτές προβλέπουν αυξημένη μεταβλητότητα, εκτιμώντας ότι τυχόν διαταραχές στις ενεργειακές ροές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα άνοδο των τιμών.

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Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται και σήμερα οιοι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αν και τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό WTI βρίσκονται σε τροχιά να ολοκληρώσουν τον Ιούλιο με τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει.

Σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά περίπου 1,4%, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται χαμηλότερα, κοντά στα 82,1 δολάρια το βαρέλι.

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Παρά και τη σημερινή πτώση, και οι δύο δείκτες καταγράφουν μηνιαία κέρδη που προσεγγίζουν το 20%, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον κίνδυνο ενδεχόμενων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται χωρίς σημαντικές διακοπές, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έχει καθησυχάσει προσωρινά τους επενδυτές, περιορίζοντας τους φόβους για μια άμεση κρίση προσφοράς, χωρίς όμως να εξαλείφει τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να ηγηθεί πολυεθνικής ναυτικής δύναμης για την προστασία των ενεργειακών διαδρόμων καταδεικνύουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την αγορά πετρελαίου. Το αυξημένο κόστος ασφάλισης και ναύλωσης των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές, ακόμη και αν οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις κινήσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η Ρωσία έχει αυξήσει τις εξαγωγές αργού μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού στην Αρκτική, επιταχύνοντας τις παραδόσεις προς την Ασία και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Αίγυπτος εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο διακίνησης ρωσικού πετρελαίου, ενώ μεταφορτώσεις φορτίων πραγματοποιούνται ολοένα συχνότερα στην περιοχή της Σιγκαπούρης μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Οι κινήσεις αυτές επιτρέπουν στη Μόσχα να διατηρεί υψηλές εξαγωγές, παρά τις δυτικές κυρώσεις και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν υποχωρήσει σε πολυετή χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, ειδικά εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή παραταθεί. Παράλληλα, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία έχουν περιορίσει την παραγωγή καυσίμων, διατηρώντας τα περιθώρια διύλισης και τις τιμές βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη και το επόμενο διάστημα. Εφόσον οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίσουν να εξελίσσονται ομαλά, οι τιμές ενδέχεται να σταθεροποιηθούν. Αντίθετα, οποιαδήποτε νέα διαταραχή στη ναυσιπλοΐα ή στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επαναφέρει το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και να οδηγήσει σε νέο κύμα ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.