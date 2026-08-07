Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο λόγω των ανησυχιών για το ενδεχόμενο απαγόρευσης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία Ιράν και Ομάν προβλέπει περιορισμούς και την επιβολή προστίμων σε πλοία που θεωρούνται εχθρικά.

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου Brent και West Texas Intermediate κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το Ιράν επιδιώκει την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν το Στενό, προκαλώντας έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης συμφωνίας παραμένει αβέβαιη λόγω των υφιστάμενων αμερικανικών κυρώσεων και των δυσκολιών στις ασφαλιστικές διαδικασίες.

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«Tσίμπησαν» σήμερα οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετά τη συμφωνία Ιράν – Ομάν για απαγόρευση εισόδου πλοίων που θεωρούνται εχθρικά και την επιβολή αυστηρών προστίμων σε όσα παραβιάζουν τους προτεινόμενους κανόνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 80 σεντς, ή 0,97%, στα 83,29 δολάρια το βαρέλι ενώ και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 64 σεντς, ή 0,83%, στα 77,93 δολάρια.

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Σύμφωνα με το Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου εκτινάχτηκαν κατά 3 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, μετά τις προθέσεις του Ιράν να απαγορεύσει την είσοδο αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από το Ορμούζ, όπου μεταφερόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι τιμές μειώθηκαν μέσα στην εβδομάδα με το Brent να βρέθηκε οριακά κάτω από τα 80 δολάρια, υποχωρώντας κάτω από αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά από τις 13 Ιουλίου. Και τα δύο σημεία αναφοράς οδεύουν προς εβδομαδιαία απώλεια περίπου 8%.

«Η άμεση αιτία είναι πιο συγκεκριμένη και αφορά την αντίδραση στο δημοσιευμένο προσχέδιο του Ιράν για τους όρους διέλευσης του Ορμούζ, το οποίο θα απαγορεύσει στα αμερικανικά και ισραηλινά πλοία και θα απαιτήσει από άλλες «εχθρικές» χώρες να καταβάλουν αποζημιώσεις πριν από τη διέλευση», δήλωσε στο Reuters ο Λιν Γιε, αντιπρόεδρος αγοράς εμπορευμάτων – πετρελαίου στην εταιρεία συμβούλων Rystad Energy.

«Αυτή δεν είναι η τιμολόγηση της αγοράς σε μια κακή συμφωνία, είναι η τιμολόγηση πως ό,τι προκύψει είναι ένας διαχειριζόμενος, υπό όρους διάδρομος, όχι η αποκατάσταση της κανονικής ροής», πρόσθεσε ο Γιε.

Τι τέλη ζητά το Ιράν

Το Ιράν επιδιώκει τέλη μεταξύ 5% και 7% της τιμής των φορτίων από πλοία που χρησιμοποιούν το Στενό, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Το Ομάν συζητά τέλη περίπου 3%, ενώ η Ουάσινγκτον δεν θέλει καθόλου τέλη.

Το Reuters αναφέρει ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και των περιοριστικών ρητρών ασφάλισης για τυχόν πληρωμές.

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«Τα σημάδια αυτής της εβδομάδας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία διαμετακόμισης Ιράν-Ομάν έχουν προκαλέσει ένα roller coaster στο κλίμα της αγοράς, αλλά προς το παρόν, την έχουν αφήσει στο σκοτάδι ως προς το τι πρέπει να συμβεί για να ολοκληρωθεί η συμφωνία», δήλωσε στο Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Εν τω μεταξύ, οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε «σαουδαραβικές αναπτύξεις» στο Μαρίμπ και το Χαντραμούτ στην Υεμένη την Πέμπτη.

Μειώθηκε η κίνηση στα Στενά

Στο μεταξύ, η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ μειώθηκε, με μόλις 33 να το διασχίζουν από τη Δευτέρα ως χθες Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, έναντι 50 την προηγούμενη.

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Μόλις τέσσερα πλοία πέρασαν το στενό χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC), το Nissos Kea, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Από τα υπόλοιπα, τα δυο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και ακόμη ένα ήταν πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Μόνο έξι δεξαμενόπλοια με αργό βγήκαν από το στενό όλη την εβδομάδα, πάντα κατά την Kpler. Συνολικά 21 εισήλθαν, τα περισσότερα μέσω της θαλάσσιας οδού κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

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Προτού το Ιράν ανακοινώσει το κλείσιμο του στενού, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, πέρναγαν από αυτό 130 ως 140 πλοία ημερησίως.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες πως το στενό θα ανοίξει ξανά «σύντομα».

Κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαίωσε πως οι συνομιλίες για το ζήτημα πάνε «πολύ καλά» και υποστήριξη πως «συμμετέχει στη διαπραγμάτευση» προσωπικά — δεν εξήγησε με ποιον. «Μπορεί να καταλήξει σύντομα», πρόσθεσε.

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Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στην Ερυθρά Θάλασσα, η Kpler καταμέτρησε 26 πλοία που πέρασαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ χθες, έναντι 19 την προηγουμένη. Άλλη πηγή ειδικευμένη στην εμπορική ναυτιλία, η LSEG, καταμέτρησε 28, ωστόσο χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία.

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