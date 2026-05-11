Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά σήμερα Δευτέρα (11/5), καθώς οι αγορές αντιδρούν στις εξελίξεις, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι απορρίπτει ως «απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει–είναι εντελώς απαράδεκτη!», ανέφερε σε ανάρτησή του Truth Social.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, με το αργό να ξεπερνά τη Δευτέρα ξανά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξημένες ανησυχίες για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του μπρεντ σημείωσαν άλμα έως και 4,5% στα 105,80 δολάρια το βαρέλι φτάνοντας στα 105,80 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύτηκε κοντά στα 100 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί έως και 4,59%.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες 6%, εν μέσω αισιοδοξίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, που θα επέτρεπε τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η αισιοδοξία για μια άμεση συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχει υποχωρήσει, γεγονός που ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της έντασης. Η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις σχετικές δηλώσεις, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τα μηνύματα που εκπέμπονται από τις βασικές εμπλεκόμενες πλευρές.

Πλέον η αγορά αναμένει την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα καθώς αναμένεται το Ιράν να είναι στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου θα καθυστερήσει, ειδικά αν οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ συνεχιστούν για εβδομάδες, με πλήρη εξισορρόπηση να τοποθετείται ακόμα και μετά το 2027.

Ακόμη κι αν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν έως τα τέλη του 2026, οι κίνδυνοι νέων διαταραχών, η μείωση αποθεμάτων και η ασθενής πολιτική συντονισμού αναμένεται να διατηρήσουν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο.