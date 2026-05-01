Στα 111 δολάρια το βαρέλι κυμαίνεται σήμερα το πρωί το Brent αυξημένο μόλις κατά 0,65% μετά την κατακόρυφη πτώση του χθες από τα 126,31 δολάρια, που προκάλεσε πανικό και χάος στις αγορές. Ηταν η υψηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Το Αμερικανικό WTI κυμαίνεται στα 105,2 δολάρια το βαρέλι, με μικρότερη αύξηση κοντά στο 0,08%.

Οι τιμές του πετρελαίου «πήραν φωτιά» χθες φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών καθώς πυκνώνουν τα σύννεφα για ένα νέο χτύπημα των ΗΠΑ στο ιράν, αλλά και κατάρρευσης του ΟΠΕΚ μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ.

Το BBC σημειώνει ωστόσο, ότι οι διακυμάνσεις οφείλονται και στην ημερομηνία λήξης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Ιουνίου που έληγαν στις 30 Απριλίου. Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, υπονομεύοντας περαιτέρω τις προοπτικές διπλωματικής επίλυσης.

Οι ιρανικές αρχές απαντώντας, προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης του αποκλεισμού, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ κατέγραψαν απότομη πτώση σε αργό και καύσιμα, ενώ οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω σύσφιγξη της παγκόσμιας προσφοράς εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες, προετοιμάζονται για μια περίοδο αστάθειας που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και όσους κλάδους επηρεάζονται από τον ενεργειακό. Αυξημένες τιμές σε αεροπορικές μεταφορές, στα λιπάσματα και κατ’επέκταση στα τρόφιμα θα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας για καιρό.