Για λήψη «δύσκολων αποφάσεων» με σκοπό την επιβίωση των ΕΛΤΑ επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην Βουλή λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του οργανισμού για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ, παρότι δεν είναι αρμόδιος για τα Ταχυδρομεία.

Ο υπουργός υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε εθελούσια έξοδο.

«Το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο» υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.