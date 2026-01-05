Από τις 7 Ιανουαρίου ξεκινούν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί του 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας χρονιάς που μπαίνει με έντονο οικονομικό αποτύπωμα. Ήδη για τον μήνα Ιανουάριο έχουν αναρτηθεί 6.171 πλειστηριασμοί, από τους οποίουςς 134 είναι έτοιμοι προς άμεση διενέργεια.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το νέο έτος δεν ξεκινά με περίοδο «αναμονής», αλλά με πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού αναγκαστικών εκποιήσεων. Οι πλειστηριασμοί επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως δείκτης οικονομικών πιέσεων αλλά και ως πεδίο αυξημένου ενδιαφέροντος για επενδυτές και επαγγελματίες της αγοράς.

Το φάσμα των περιουσιακών στοιχείων που οδηγούνται στο ηλεκτρονικό σφυρί είναι ιδιαίτερα ευρύ. Στους πλειστηριασμούς του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται κατοικίες, βιομηχανικοί και επαγγελματικοί χώροι, αγροτεμάχια, καθώς και οχήματα και σκάφη. Παράλληλα, καταγράφονται και πιο σύνθετες υποθέσεις, όπως ποσοστά εξ αδιαιρέτου ή ακόμη και μετοχές, στοιχείο που δείχνει πως οι διαδικασίες δεν περιορίζονται μόνο στην κλασική εικόνα του ακινήτου.

Αντίστοιχα μεγάλο είναι και το εύρος της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία ξεκινά από μόλις 100 ευρώ (αφορά σε ένα δικαίωμα υψούν ακινήτου) και φτάνει έως τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ (αφορά σε ένα δεξαμενόπλοιο), ανάλογα με το είδος, την κατάσταση και τη θέση του περιουσιακού στοιχείου. Πρόκειται για μια εικόνα που αποτυπώνει τόσο μικρές όσο και ιδιαίτερα υψηλής αξίας υποθέσεις να συνυπάρχουν στην ίδια πλατφόρμα.