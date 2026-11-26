Πληρωμές 27 Νοεμβρίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους – Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και τα 400 ευρώ - iSTOCK

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Χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τις επόμενες ώρες να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου φέρνει σημαντικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μηνιαία επιδόματα, αλλά και η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη λάβει τα ποσά που τους αναλογούν.

Ειδικότερα, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πιστωθούν αύριο το απόγευμα, παρότι η επίσημη ημερομηνία καταβολής τους είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι πληρωμές ξεκινούν από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

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Στις αυριανές πληρωμές περιλαμβάνονται:

Το επίδομα παιδιού .

. Το επίδομα στέγασης .

. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα .

. Τα αναπηρικά επιδόματα .

. Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων .

. Το επίδομα γέννησης.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και όσοι δικαιούχοι δεν την έχουν εισπράξει ακόμη, καθώς εκκρεμούν ορισμένες πληρωμές από την καταβολή της προηγούμενης Παρασκευής.

Ολοκληρώνονται και οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου

Στο μεταξύ, σήμερα (26/11) το απόγευμα ολοκληρώνεται ουσιαστικά η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μη Μισθωτών, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ-ΜΜΕ.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένονται και νέες καταβολές που αφορούν συνταξιούχους, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.