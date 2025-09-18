Σκληρό «πόλεμο» τιμών δίνουν αυτή την περίοδο οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο να κερδίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Για να το πετύχουν, προσφέρουν τα λεγόμενα «μπλε», σταθερά τιμολόγια διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, σε τιμές έως και 20% χαμηλότερες από το πραγματικό κόστος. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν «μέσα» οικονομικά, αλλά ποντάρουν στο ότι θα διευρύνουν την πελατειακή τους βάση και θα βγουν κερδισμένες στη «μεγάλη εικόνα».

Όπως σημειώνουν κορυφαία στελέχη του κλάδου στη HuffPost, όταν η αγορά μπει σε φάση ισορροπίας και ο ανταγωνισμός αποκτήσει πιο «φυσιολογικά» χαρακτηριστικά, οι τιμές στα «μπλε» τιμολόγια θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα… επίπεδα από τα σημερινά.

Στο μεταξύ, μια νέα πρακτική κάνει την εμφάνισή της στην αγορά, αλλάζοντας τα δεδομένα στο μέτωπο της ενέργειας. Οι πάροχοι αρχίζουν να προωθούν «πακέτα κατανάλωσης» ηλεκτρικού ρεύματος και όχι απλώς «κλειστά» ή «ανοικτά» συμβόλαια. Ο καταναλωτής θα μπορεί, για παράδειγμα, να αγοράσει ένα σταθερό πακέτο 1.500 κιλοβατωρών τον χρόνο, πληρώνοντας κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό, π.χ. 50 ευρώ. Στο τέλος της περιόδου θα γίνεται εκκαθάριση, εάν η κατανάλωση είναι υψηλότερη από την προσυμφωνημένη, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται επιπλέον με βάση τρέχουσες ή προκαθορισμένες τιμές.

Το μοντέλο αυτό απαιτεί από τα νοικοκυριά μεγαλύτερη προσοχή και ενεργή παρακολούθηση. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τους μετρητές τους, ώστε να μην ξεπεράσουν την κατανάλωση που έχουν προαγοράσει και βρεθούν αντιμέτωποι με «καπέλο» στο λογαριασμό τους. Οι πάροχοι θεωρούν ότι αυτή η καινοτομία θα δώσει στους πελάτες μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου, ωστόσο στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί «παγίδα» για όσους δεν έχουν σαφή εικόνα της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Παρά τις νέες επιλογές, η μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών συνεχίζει να παραμένει στο «πράσινο» τιμολόγιο. Η δύναμη της… αδράνειας και η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει το γνωστό μοντέλο τιμολόγησης, οδηγεί τους περισσότερους καταναλωτές στο να αποφεύγουν αλλαγές. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι τον Οκτώβριο το «πράσινο» τιμολόγιο θα κινηθεί σε επίπεδα αυξημένα κατά 10% έως 15% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, γεγονός που θα πιέσει ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.