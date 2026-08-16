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Από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους αστο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

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-στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

-από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.