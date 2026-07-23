Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους θα έχουν οι συμμετέχοντες στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο αφορά την απασχόληση ανέργων άνω των 55 ετών. Στόχος είναι αφενός η ενίσχυση της απασχόλησης και αφετέρου η δυνατότητα των ωφελουμένων να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.

Advertisement

Advertisement

Την έναρξη του προγράμματος ανακοίνωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε πτυχιούχους, ενώ συνεχίζονται και οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών

Όπως εξήγησε η κ. Χορμόβα, το πρόγραμμα δίνει στους ανέργους άνω των 55 ετών τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να επιστρέψουν στην απασχόληση.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την υποβολή των αναγκών από τους φορείς στις αρχές Αυγούστου. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων. Η τελική επιλογή των εργαζομένων θα γίνεται από τον φορέα που θα προχωρήσει στην πρόσληψη.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα ανέρχεται σε 24 μήνες, με το πρόγραμμα να προβλέπει διάρκεια 12+12 μηνών. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, με βασικό κριτήριο τη διάρκεια της ανεργίας. Ωστόσο, εάν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, θα μπορούν να επιλεγούν και άνεργοι με μικρότερο χρονικό διάστημα ανεργίας.

Advertisement

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι όλες οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους φορείς όσο και από τους ίδιους τους ανέργους.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων

Παράλληλα, ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για πρόγραμμα που αφορά 1.000 θέσεις εργασίας για εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας έως 54 ετών.

Το ηλικιακό όριο έχει τεθεί ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με το πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανέργους άνω των 55 ετών.

Advertisement

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση της ανεργίας, της επαγγελματικής εμπειρίας, των ακαδημαϊκών και λοιπών προσόντων, ενώ θα ακολουθήσει και συνέντευξη.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές θα ανέρχονται σε 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Όπως διευκρίνισε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ανέργους. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις σχετικές ανακοινώσεις και να επιλέξουν τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Advertisement