Σε τουριστικά ακίνητα και logistics σχεδιάζει να επικεντρωθεί η Prodea ΑΕΕΑΠ στο άμεσο μέλλον μετασχηματίζοντας την εταιρική της δομή, στο πλαίσιο μια ευρύτερες νέας στρατηγικής με δρομολογημένες επενδύσεις 440 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσο αυτό είναι και οι πρόσφατες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων, συνολικής αξίας 1,275 δισ., με το χαρτοφυλάκιό της να εκτιμάται πλέον στα 1,883 δις., από 3,158 δις που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στον τομέα των ξενοδοχείων ο στόχος της Prodea είναι να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 2 δις. ευρώ με επενδύσεις σε ξενοδοχεία εξετάζονται και στην αγορά της Ισπανίας, μετά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, καθώς είναι σε εξέλιξη επενδύσεις 340 εκατ. ευρώ της ΑΕΕΑΠ, υπό την ομπρέλα της θυγατρικής της, Mediterranean Hospitality Venture (MHV).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Prodea Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, η αγορά ακινήτων αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά και τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο να ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή του στην εταιρία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, τα ακίνητα που πωλήθηκαν εμφανίζουν μέση απόδοση (yield) 6,5%, ενώ το κέρδος (υπεραξία) της Prodea αναμένεται να αποτυπωθεί σε διψήφιο ποσοστό. Από τα συνολικά έσοδα, τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη μείωση του δανεισμού, που δεν έχει ξεπεράσει σε κανένα έργο το 60%, περιορίζοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 50% από 55%, ενώ ένα μέρος θα διανεμηθεί ως μέρισμα και το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για νέες επενδύσεις.

Στη συνάντηση που είχαν χθές οι επικεφαλείς της εταιρείας με τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Prodea, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, δήλωσε ότι εξετάζεται ακόμα και η αλλαγή της υπάρχουσας νομικής μορφής της εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ όπως και η πιθανή έξοδός της από το Χρηματιστήριο της Αθήνας λέγοντας οτι δεν υφίσταται σχεδιασμός για δημόσια διάθεση μετοχών (placement).

«Είναι πρώιμο να μιλήσουμε συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικές τα επόμενα δύο χρόνια. Μπορεί να γίνουμε η μίνι Blackstone της νοτιοανατολικής Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά επικαλούμενος έναν όμιλο που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων με περίπου 1 τρισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Αριστοτέλης Καρυτινός, εξηγώντας το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Χ.Α ανέφερε πως μόνο το 10% των εταιριών ακίνητης περιουσίας στον κόσμο είναι εισηγμένες και από αυτές μόνο το 10% έχουν τη μορφή ΑΕΕΑΠ.

«Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός εταιρικού σχήματος με αυξημένη ευελιξία, το οποίο θα στηρίζεται σε εξειδικευμένους πυλώνες, ώστε καθένας από αυτούς να μπορεί να προσελκύει τους δικούς του επενδυτές, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εξόδου (exit) στους υφιστάμενους μετόχους», υπογράμμισε ο κ. Καρυτινός.

Η ελκυστική αγορά των logistics

Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας ενδιαφέροντος της εταιρείας είναι τα logistics με το Μαρκόπουλο να εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επενδυτικά περιοχές της Αττικής λόγο της κοντινής του απόστασης από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η εταιρεία, αγόρασε πρόσφατα ένα οικόπεδο 70 στρεμμάτων στην περιοχή όπου θα δημιουργηθούν αποθήκες 30 χιλ. τμ, με το ενδιαφέρον για τη μίσθωσή τους να είναι ήδη μεγάλο.

Η Prodea διαθέτει επίσης συνολικά 140 χιλ. τμ αποθήκες (κυρίως στον Ασπρόπυργο) ενώ πρόκειται να προσθέσει ακόμα 130 χιλ. τμ, σε ιδιόκτητα οικόπεδα της, με επενδύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στόχος ωστόσο είναι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, το χαρτοφυλάκιο των logistics να αποφέρει ετήσια έσοδα 18 εκατ., από 8 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα και σε 25 εκατ ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια.

