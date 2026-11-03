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Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δωρεάν παροχής αυτών των προϊόντων σε μαθήτριες σχολείων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για τη μείωση του κόστους αγοράς αγαθών που θεωρούνται βασική ανάγκη για την υγεία των γυναικών.

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε μια γενικευμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά τις στοχευμένες ενέργειες για να μην προκληθεί σημαντικό δημοσιονομικό κενό.

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Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση για είδη πρώτης ανάγκης που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια γυναίκες.

Μιλώντας στον Alpha Radio, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση «κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι τα προϊόντα περιόδου δεν αποτελούν είδη πολυτελείας, αλλά βασική ανάγκη. Όπως ανέφερε, υπάρχουν κορίτσια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ακόμη και αυτά τα απαραίτητα προϊόντα.

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Δωρεάν προϊόντα περιόδου σε σχολεία

Πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων δωρεάν παροχής προϊόντων περιόδου στα σχολεία.

Η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Τι αλλάζει στον ΦΠΑ από το 2027

Σήμερα, τα προϊόντα περιόδου επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, τον υψηλό συντελεστή που εφαρμόζεται σε πολλά καταναλωτικά αγαθά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 13%, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μείωση αφορά μια κατηγορία προϊόντων που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και την υγεία των γυναικών, ενώ στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστεί το κόστος αγοράς τους.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ακρίβεια και τις φοροελαφρύνσεις

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια και τις δυνατότητες περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και επιδιώκει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μια γενικευμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ θα δημιουργούσε σημαντικό δημοσιονομικό κενό. Για τον λόγο αυτό, η κυβερνητική επιλογή είναι οι πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένο κοινωνικό όφελος χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία.