Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027 περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες και αγρότες, καθώς και νέα μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Το σχέδιο εισάγει το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ και θεσπίζει ειδικό κρατικό επενδυτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2027, με παράλληλη εκτίμηση για υποχώρηση του πληθωρισμού και μείωση του δημόσιου χρέους.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα.

Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η μετατροπή των οικονομικών αυτών προβλέψεων σε πραγματική αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών εν μέσω των συνεχών ανατιμήσεων.

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Αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, ενισχύσεις για συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο προϋπολογισμός κατατέθηκε αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

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Το μεγάλο ερώτημα για τα νοικοκυριά είναι πόσο από τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση των εισοδημάτων θα μετατραπεί σε πραγματική αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, καθώς οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν.

Οι αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, προβλέπονται:

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ: Στόχος που θα επιδιωχθεί με δύο διαδοχικές αυξήσεις, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο: Προβλέπεται να καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027 σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται το ετήσιο βοήθημα και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%: Νέα παρέμβαση για την εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα: Προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους.

Φοροελαφρύνσεις για οικογένειες, αγρότες και επαγγελματίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στη φορολογία.

Ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού.

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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται μειώσεις φόρων, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Νέο «Σπίτι μου» και κρατικά χρήματα για τα παιδιά

Στο στεγαστικό μέτωπο δημιουργείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται φορολογικά κίνητρα για την αγορά και αξιοποίηση κατοικιών.

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Παράλληλα, θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά.

Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ετησίως ένας γονέας, το κράτος προβλέπεται να προσθέτει ισόποση ενίσχυση, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Ανάπτυξη 2,3%, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει

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Ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, έναντι 2% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 4% σε 2,8%.

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 7,9%, ενώ οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 128,5% του ΑΕΠ, από 135,8% το 2026.

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Το κρίσιμο στοίχημα για το 2027 θα είναι εάν οι αυξήσεις μισθών, οι φοροελαφρύνσεις και οι κοινωνικές ενισχύσεις θα ξεπεράσουν τις νέες ανατιμήσεις, ώστε η ανάπτυξη που αποτυπώνεται στους οικονομικούς δείκτες να γίνει αισθητή και στην καθημερινότητα των πολιτών.

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Το άρθρο βασίζεται στα στοιχεία και στις προβλέψεις της ανακοίνωσης κατάθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 που παρέθεσες. Οι μελλοντικές παρεμβάσεις παρουσιάζονται ως προβλέψεις και στόχοι, όχι ως ήδη εφαρμοσμένα μέτρα.