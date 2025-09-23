Η ρευματοκλοπή στην Ελλάδα δεν είναι πια υπόθεση μικροπαραβατών ή φτωχών νοικοκυριών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Τα στοιχεία του 2025 αποκαλύπτουν ένα φαινόμενο τεράστιων διαστάσεων, με πρωταγωνιστές μεγάλες επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται να “κλέβουν” ρεύμα αξίας εκατομμυρίων, μετακυλίοντας τελικά το κόστος σε κάθε καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εκτινάχθηκαν στις 15.554 το 2025, από 9.326το 2024 – μια αύξηση 67%. Η αξία του ρεύματος που κλάπηκε ανήλθε σε 58,5 εκατ. ευρώ, έναντι 34 εκατ. το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο 72%. Παράλληλα, οι εισπράξεις από πρόστιμα και ρυθμίσεις έφτασαν τα 27 εκατ. ευρώ, από 14,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο 86%.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις στο στόχαστρο

Τα παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά. Στο Ρέθυμνο, σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε με παράνομη σύνδεση και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 63.000 ευρώ, ενώ ελαιοτριβείο πλήρωσε 28.000 ευρώ. Στη Ρόδο, δύο ξενοδοχειακές μονάδες έλαβαν πρόστιμα ύψους 130.000 ευρώ, ενώ στη Μύκονο beach bar συνελήφθη να “κλέβει” ρεύμα και επιβαρύνθηκε με 91.000 ευρώ.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για νοικοκυριά που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Μιλάμε για κερδοφόρες επιχειρήσεις, που αντί να καλύψουν το ενεργειακό τους κόστος, επιλέγουν να παρανομήσουν. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, για πρακτικές που παραπέμπουν σε οργανωμένο έγκλημα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Ο λογαριασμός στους πολίτες

Και ενώ οι επιχειρήσεις αυτές κερδίζουν παράνομα, το κόστος επιστρέφει στον απλό καταναλωτή. Οι ρευματοκλοπές μετακυλίονται μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αυξάνοντας την τιμή της κιλοβατώρας. Με απλά λόγια, το ρεύμα που κλέβουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, το πληρώνει η γιαγιά στο χωριό, η οικογένεια στην πόλη, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας που δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πληρώνει στο ακέραιο τον λογαριασμό του.

Οι «έξυπνοι» μετρητές και η νέα μάχη

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να αντιστρέψει την εικόνα με την τοποθέτηση 1,3 εκατ. έξυπνων μετρητών, που θα επιτρέπουν την άμεση ανίχνευση ύποπτων καταναλώσεων. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται το πιο αποτελεσματικό όπλο για τον περιορισμό του φαινομένου, όμως η εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί χρόνο και σημαντικούς πόρους.

Η μεγάλη εικόνα

Η ρευματοκλοπή δεν είναι απλώς μια παραβατική συμπεριφορά. Είναι κοινωνική αδικία και οικονομικό σκάνδαλο. Όσο μεγάλες επιχειρήσεις “τρώνε” εκατομμύρια σε κλεμμένο ρεύμα, η Πολιτεία καλείται όχι μόνο να επιβάλει πρόστιμα αλλά να στείλει σαφές μήνυμα: Η παρανομία αυτή δεν είναι ανεκτή.

Γιατί όσο δεν πατάσσεται αποτελεσματικά, το ερώτημα παραμένει: Μέχρι πότε ο απλός πολίτης θα συνεχίσει να πληρώνει τον λογαριασμό για την απληστία των ισχυρών;