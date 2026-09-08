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Την πώληση της ιστορικής ιταλικής Ducati, εξετάζει ο όμιλος Volkswagen στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi και VW παρά το γεγονός ότι πουλά περίπου 50.000 εμβληματικές μηχανές ετησίως με τα έσοδά της να φτάνουν τα 925 εκατομμύρια ευρώ το 2025 και λειτουργικά κέρδη 52 εκατ.ευρώ.

Η Ducati η οποία ιδρύθηκε ως «Societa Scientifica Radio Brevetti Ducati» το 1926 από την οικογένεια Ντουκάτι και άλλους επενδυτές στην Μπολόνια της Ιταλίας, πωλήθηκε το 2012 στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και έκτοτε συγκαταλέγεται μεταξύ των 600 από τις συνολικά 2.000 επιχειρηματικές δραστηριότητες της Volkswagen που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, σύμφωνα τον Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner.

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«Εντός του ομίλου Volkswagen, δεσμευόμαστε για μια πειθαρχημένη και υπεύθυνη διαχείριση χαρτοφυλακίου», ανέφερε ο Döllner. «Είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης το ότι θα συζητήσουμε και για την Ducati, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ακόμα».

Η αξία της Ducati, γνωστή για την κατασκευή «superbikes» όπως η Panigale, ξεπερνά το 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Michael Dean.

Η Volkswagen προσπαθεί να περιορίσει το κόστος της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της. Το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα ένα πακέτο αναδιάρθρωσης που προβλέπει τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων και των συμμετοχών της κατά περίπου ένα τρίτο. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο, ο όμιλος Volkswagen συμφώνησε να πουλήσει το 51% της μονάδας κινητήρων πλοίων Everllence, κίνηση που αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρόλα αυτά, το σύνηθες λειτουργικό της περιθώριο κέρδους υπολείπεται του στόχου 9% που θέλει να επιτύχει ο CEO της Volkswagen, Oliver Blume, για τον όμιλο έως το 2030.