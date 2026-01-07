Ο Ιανουάριος μπαίνει χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέτωπο του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τα «πράσινα» τιμολόγια παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, παρά την αυξημένη κατανάλωση που φέρνει ο χειμώνας. Οι ανακοινώσεις των παρόχων δείχνουν ότι, τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα του έτους, δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές η πίεση της χονδρεμπορικής αγοράς, προσφέροντας μια σχετική ασφάλεια στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η διακύμανση των τιμών στα πράσινα τιμολόγια για τον Ιανουάριο κυμαίνεται περίπου από 0,14 έως 0,25 ευρώ ανά κιλοβατώρα (€/kWh). Στο χαμηλό άκρο βρίσκονται τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα μεγάλων παρόχων, ενώ στο υψηλότερο άκρο συναντώνται τιμολόγια μικρότερων εταιρειών ή πακέτα χωρίς εκπτώσεις συνέπειας. Για τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών, πάντως, η μέση τιμή κινείται γύρω στα 0,18–0,19 €/kWh, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των τελευταίων μηνών.

Advertisement

Advertisement

Η σταθερότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ιανουάριος είναι από τους πιο ενεργοβόρους μήνες του έτους. Περισσότερες ώρες φωτισμού, αυξημένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και –σε αρκετά σπίτια– ηλεκτρική θέρμανση ανεβάζουν την κατανάλωση. Έτσι, οι λογαριασμοί μπορεί να εμφανιστούν αυξημένοι όχι λόγω ανατιμήσεων, αλλά λόγω μεγαλύτερης χρήσης ρεύματος.

Οι πάροχοι φαίνεται να ακολουθούν στρατηγική συγκράτησης, απορροφώντας μέρος του κόστους για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αποφύγουν αιφνιδιασμούς στους καταναλωτές. Παράλληλα, αρκετά πράσινα τιμολόγια συνοδεύονται από εκπτώσεις συνέπειας, ενώ όσοι διαθέτουν διζωνικό μετρητή μπορούν να πετύχουν χαμηλότερο κόστος μεταφέροντας κατανάλωση σε ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις-σοκ στο ρεύμα τον Ιανουάριο, όμως η σύγκριση τιμολογίων παραμένει κρίσιμη. Ακόμη και λίγα λεπτά διαφορά στην κιλοβατώρα μπορούν να μεταφραστούν σε σημαντική επιβάρυνση μέσα στον χειμώνα.

(Δείτε αναλυτικά ανά εταιρεία πάροχο τις τιμές σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο ΕΔΩ)