Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει την πίεση της στεγαστικής κρίσης και επαναφορτίζει το «Σπίτι μου 2» με σημαντικές αλλαγές, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς επικαιροποίηση — έχει χαρακτήρα στρατηγικής αναβάθμισης του προγράμματος, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, παράταση αιτήσεων και μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή προοπτική.

Νέα κριτήρια, πιο πολλοί δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά όρια για το «Σπίτι μου 2» ανεβαίνουν σημαντικά, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να συμμετέχουν. Για παράδειγμα: άγαμοι βλέπουν το όριο από 20.000 € να ανεβαίνει σε 25.000 €, ενώ για έγγαμους η «ταμπέλα» πηγαίνει από 28.000 σε 35.000 €. Επιπλέον, οι προσαυξήσεις ανά παιδί αυξάνονται από 4.000 σε 5.000 €, κάτι που ανεβάζει το όριο για τετραμελή οικογένεια στα 45.000 €, έναντι των 36.000 € πριν. Ιδιαιτέρως για μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο όριο σκαρφαλώνει από τα 31.000 € στα 39.000 €.

Παράταση «ανάσα»

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων επεκτείνεται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου 2026. Επιπλέον, η τελική εκταμίευση των ποσών μετατίθεται έως τις 31 Αυγούστου 2026. Αυτό δίνει πολύτιμο χρόνο σε όποιον χρειάζεται να συγκεντρώσει δικαιολογητικά και να προχωρήσει στη διαδικασία.

Τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι το «Σπίτι μου 2» έχει ήδη σημαντική απήχηση, καθώς πάνω από 11.000 κατοικίες έχουν «κλειδωθεί», ενώ έχουν δεσμευθεί περίπου 1,3 δισ. € στην υλοποίηση.

Το «πρώτο ευρωπαϊκό» πρόγραμμα ανακαίνισης

Εντωμεταξύ, η Ελλάδα προετοιμάζει το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα γενικής ανακαίνισης κατοικιών, που δεν θα περιορίζεται μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά με συνολικές αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η χρηματοδότηση θα έρθει κατευθείαν από ευρωπαϊκούς πόρους, και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τον Απρίλιο–Μάιο του 2026. Αν γίνει πράξη, θα αποτελέσει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στην ΕΕ και μοντέλο, που πολλές χώρες θα μπορούσαν να αντιγράψουν.

Στεγαστική στήριξη και για επιχειρήσεις

Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ενεργοποιούνται νέα επιδοτούμενα δάνεια και εγγυήσεις, για μικρές επιχειρήσεις, προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου έως 40% και εγγύηση δανείου στο 80%. Η προσπάθεια, έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δεν θα μείνουν έξω από την αναπτυξιακή ροή.









