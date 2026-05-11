Ανάσα ανακούφισης για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς μετά από εβδομάδες αγωνίας, πιέσεων και έντονου προβληματισμού, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει λύση στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων που κινδύνευαν να μείνουν «εκτός» λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026, θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, με χρηματοδότηση από πόρους της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς πολλοί δικαιούχοι, παρότι είχαν λάβει έγκριση δανείου, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες λόγω καθυστερήσεων σε συμβόλαια, ελέγχους ακινήτων, δικαιολογητικά και τραπεζικές διαδικασίες. Ο φόβος ότι θα χάνονταν οι εγκρίσεις είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε νέους ανθρώπους και οικογένειες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία σε μια εξαιρετικά δύσκολη στεγαστική συγκυρία.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι αρχικές προθεσμίες ήταν συνδεδεμένες με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επομένως ήταν ιδιαίτερα αυστηρές λόγω των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και των συγκεκριμένων οροσήμων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Ωστόσο, μετά την αναθεώρηση του σχεδίου που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2026, κρίθηκε αναγκαίο να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης ώστε να μη χαθούν δικαιούχοι και να συνεχιστεί ομαλά το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσηςαπέστειλε σχετική επιστολή προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα η νέα διαδικασία.

Το ενδιαφέρον για το «Σπίτι μου ΙΙ» παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η απορρόφηση του προγράμματος έχει ήδη φτάσει στο 88,7%.

Παρά τη λύση που δόθηκε, η υπόθεση ανέδειξε και τα προβλήματα ταχύτητας και γραφειοκρατίας που εξακολουθούν να συνοδεύουν μεγάλα στεγαστικά προγράμματα. Για πολλούς δικαιούχους, το μεγαλύτερο άγχος δεν ήταν η έγκριση του δανείου αλλά το αν θα προλάβαιναν τις διαδικασίες μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια.

Η νέα παράταση θεωρείται κρίσιμη ώστε να μη χαθούν κατοικίες και χρηματοδοτήσεις για ανθρώπους που είχαν ήδη οργανώσει τη ζωή και τα οικονομικά τους γύρω από το πρόγραμμα. Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση στη στέγη γίνεται ολοένα δυσκολότερη, η διατήρηση της αξιοπιστίας τέτοιων προγραμμάτων αποτελεί βασικό ζητούμενο τόσο για την αγορά όσο και για την κοινωνία.