Δουλειές και στα Βαλκάνια προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ που έχουν απλώσει τα επιχειρηματικά τους πλοκάμια και στη Βοσνία και την Κροατία, όπου διεκδικούν να κλείσουν τεράστια ενεργειακά συμβόλαια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Guardian, ηγετικά στελέχη της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2020, που άνηκαν στην ομάδα που προσπάθησε να ανατρέψει την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, επιδιώκουν μια τεράστια σύμβαση για τον ευρωπαϊκό αγωγό Southern Gas Interconnection.

Στόχος τους είναι ο αγωγός 146 μιλίων που θα συνδέει τη Βοσνία με έναν τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις ακτές της Αδριατικής της Κροατίας να εισάγει αποκλειστικά LNG από τις ΗΠΑ, το οποίο θα αποτελεί και τη βασική πηγή ενέργειας της χώρας, μειώνοντας την ενεργειακή επιρροή της από τη Μόσχα.

Ο Τζέσι Μπινάλ, ο δικηγόρος που προσπάθησε το 2020 να επιβάλει τον αβάσιμο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η ψήφος του εκλάπη και ο Τζο Φλιν, ο οποίος είχε αναλάβει να υπονομεύσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, βρέθηκαν στη Βοσνία αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν το έργο κόστους περίπου 200 εκατ δολαρίων για την κατασκευή του.

Ο Μπινάλ δήλωσε στον Guardian ότι η εταιρεία που εκπροσωπούν ο ίδιος και ο Φλιν, η AAFS Infrastructure and Energy, δεν έχει λάβει ακόμη τη σύμβαση των 200 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς οι συναντήσεις τους με τους Βόσνιους υπουργούς «ήταν διερευνητικές».

«Ο αγωγός Southern Gas Interconnection είναι ένα σημαντικό έργο με τη δυνατότητα να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και να μειώσει την περιφερειακή εξάρτηση της από το ρωσικό φυσικό αέριο, και η AAFS είναι ενθουσιασμένη με την ευκαιρία να διερευνήσει πώς θα μπορούσαν να συμβάλουν τα αμερικανικά ιδιωτικά κεφάλαια και η τεχνογνωσία σε αυτό», δήλωσε ο Μπινάλ στον Guardian.

Καθώς μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια, η Βοσνία εξακολουθεί να στηρίζεται ενεργειακά στη Μόσχα εισάγοντας σχεδόν όλες τις προμήθειές της.

Μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του Τραμπ πέρυσι, Αμερικανικές εταιρείες έχουν προσεγγίσει τις βοσνιακές αρχές για να αναλάβουν την κατασκευή του αγωγού ανάμεσά τους και η AAFS Infrastructure and Energy, η οποία σύμφωνα με τα εταιρικά της αρχεία ιδρύθηκε πριν από δύο μήνες στο Ουαϊόμινγκ με σκοπό να «χτυπήσει» αυτό το έργο.

Ο ιστότοπός της απεικονίζει έναν αετό, το σύμβολο της αμερικανικής ισχύος και παρότι δεν κατονομάζει κανένα μέλος του Δ.Σ της ή άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της, υποστηρίζει ότι έχει «δεκαετίες συνδυασμένης εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας, των υποδομών, των χρηματοοικονομικών και της ανάπτυξης διεθνών έργων».

Οι Φλίν και Μπινάλ βρέθηκαν στο Σεράγεβο αυτή την εβδομάδα συναντώντας τους ηγέτες της Βοσνιακής κυβέρνησης «για να συζητήσουν πώς τα αμερικανικά κεφάλαια και οι πόροι μπορούν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν τον αγωγό φυσικού αερίου Southern Interconnection», σύμφωνα με μια ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βοσνία στο Χ.

Όταν ο Guardian ρώτησε τον Φλιν εάν οι στενοί δεσμοί τους με τον Τραμπ δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, ο Μπινάλ απάντησε ότι «η πρεσβεία υποστηρίζει αμερικανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό» και «η AAFS είναι μια ιδιωτική εταιρεία που επιδιώκει ευκαιρίες μέσω των συνήθων διπλωματικών και εμπορικών διαύλων».

Εκτός από τον όρο «σύγκρουση συμφερόντων», που είναι άγνωστος στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, καθώς και ο ίδιος κλείνει επιχειρηματικές συμφωνίες δισ. δολαρίων όσο είναι πρόεδρος, ο Τραμπ φαίνεται να δυσκολέυεται να συμβιβαστεί και με τον όρο «δικαιοσύνη».

Όταν ο αδελφός του Τζο Φλιν, Μάικλ, που διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, καταδικάστηκε το 2017 για ψευδή δήλωση στο FBI σχετικά με τις συναλλαγές του με τη Ρωσία, ο Τραμπ του έδωσε χάρη το 2020, πριν χάσει τις εκλογές.

