Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων παρουσιάζει σταθερή ωρίμανση και εξωστρέφεια, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης Founders Arena, δεκαέξι startups παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, αναδεικνύοντας τη δυναμική των ελληνικών εταιρειών που στοχεύουν πλέον στις διεθνείς αγορές.

Η καινοτομία επεκτείνεται πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, με επιχειρήσεις από διαφορετικές περιοχές να αξιοποιούν την τεχνολογία για την επίλυση σύγχρονων κοινωνικών και επαγγελματικών προκλήσεων.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες αποδεικνύουν ότι το ελληνικό οικοσύστημα διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για να εξελίξει δημιουργικές ιδέες σε βιώσιμες και επιτυχημένες επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας.

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Η ελληνική νεοφυής επιχειρηματικότητα καταγράφει τα τελευταία χρόνια σταθερά βήματα ωρίμανσης, με ολοένα περισσότερες ομάδες να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και να διεκδικούν θέση στις διεθνείς αγορές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ενισχύεται, ενώ οι τομείς δραστηριοποίησης διευρύνονται, αποτυπώνοντας τη δυναμική ενός οικοσυστήματος που εξελίσσεται.

Την εικόνα αυτή περιγράφει και ο επικεφαλής του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Νούσιας, ο οποίος με αφορμή το πρόγραμμα EnvolveXL και το Founders Arena, τη διοργάνωση όπου δεκαέξι νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε επενδυτές, στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας, επισημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν λείπει το ταλέντο, οι ιδέες ή η δημιουργικότητα. Αυτό που συχνά κάνει τη διαφορά είναι το περιβάλλον που επιτρέπει σε μια καλή ιδέα να εξελιχθεί σε επιτυχημένη επιχείρηση.

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Το Founders Arena, είναι το ετήσιο Investors Day του προγράμματος επιτάχυνσης EnvolveXL του Envolve Entrepreneurship, που φέτος ολοκληρώθηκε με περισσότερους από 400 παρευρισκόμενους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Η εικόνα που προκύπτει από τις εταιρείες που συμμετείχαν είναι ενδεικτική του πού κατευθύνεται σήμερα η καινοτομία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη: υγεία, Tεχνητή Nοημοσύνη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό, ενέργεια, ακίνητα και νέες ψηφιακές πλατφόρμες.

Από τις δεκαέξι startups που παρουσιάστηκαν στο Founders Arena 2026, οι περισσότερες έχουν ελληνική έδρα ή ήδη ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, βλέποντας την Ελλάδα ως βασική αγορά ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα, αρκετές από αυτές αναπτύσσουν ήδη διεθνή δραστηριότητα, αποδεικνύοντας ότι το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας έχει αφήσει πίσω του τη φάση της αναζήτησης ταυτότητας και περνά σε μια περίοδο ωρίμανσης και εξωστρέφειας.

Στον χώρο της υγείας και της βιοτεχνολογίας ξεχωρίζει η AimaLabs, με συνιδρυτές από την Πάτρα και την Αγγλία. Η εταιρεία αναπτύσσει πλατφόρμα Tεχνητής Nοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη ανάλυση περιφερικών επιχρισμάτων αίματος, επιδιώκοντας να συμβάλει στη βελτίωση της διαγνωστικής διαδικασίας και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ιατρικών πόρων. Η παρουσία μιας τέτοιας εταιρείας στην Πάτρα δείχνει ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στην Αθήνα, αλλά αναπτύσσεται και σε άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Στον ίδιο χώρο κινείται και η BubbleMom από την Αθήνα, η οποία δημιούργησε έναν ψηφιακό βοηθό Tεχνητής Nοημοσύνης για νέους γονείς. Μέσω WhatsApp παρέχει απαντήσεις και καθοδήγηση από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, αξιοποιώντας διεθνείς επιστημονικές οδηγίες και αξιόπιστες πηγές. Η εταιρεία αποτυπώνει μια τάση που κερδίζει έδαφος διεθνώς: τη χρήση της Tεχνητής Nοημοσύνης για προσωποποιημένες υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.

Η Kiné Health, με παρουσία στην Αθήνα και το Λονδίνο, δραστηριοποιείται στη διαχείριση μυοσκελετικών παθήσεων, συνδυάζοντας αλγορίθμους Tεχνητής Nοημοσύνης με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η VitalPulse, η οποία αναπτύσσει πλατφόρμα διαχείρισης υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και οι δύο εταιρείες δείχνουν πώς η τεχνολογία επιχειρεί να μεταφέρει υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον χρήστη, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την προσβασιμότητα.

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Η Tεχνητή Nοημοσύνη εμφανίζεται έντονα και εκτός του χώρου της υγείας. Η Avra AI από την Αθήνα προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου και διαφημίσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά καταστήματα και δημιουργούς περιεχομένου. Η λύση της αυτοματοποιεί μεγάλο μέρος της διαδικασίας παραγωγής περιεχομένου, απαντώντας στις ανάγκες μιας αγοράς που αναζητά συνεχώς ταχύτερους και πιο αποδοτικούς τρόπους προβολής.

Διεθνή διάσταση προσθέτει η Arcdot.ai από την Ελβετία, η οποία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα συναισθηματικής ανθεκτικότητας για τη Generation Z. Η startup επικεντρώνεται στην ψυχική ευεξία και στην πρόληψη, παρέχοντας καθημερινή καθοδήγηση πριν το άγχος και οι αρνητικές σκέψεις εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα. Η συμμετοχή της αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα που αποκτά σταδιακά το οικοσύστημα γύρω από το Envolve.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης συναντάμε δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εταιρείες. Η Joberos είναι μια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης που αξιοποιεί συστήματα ποσοστιαίας αντιστοίχισης για να φέρνει πιο κοντά εργοδότες και υποψηφίους, ενώ παράλληλα παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Η SeriousMind από τη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιεί παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αξιολόγηση δεξιοτήτων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Και οι δύο επιχειρούν να απαντήσουν σε μια κρίσιμη πρόκληση της σύγχρονης αγοράς εργασίας: τη σωστή αντιστοίχιση ανθρώπων και ευκαιριών.

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Στον χώρο των marketplaces και του ηλεκτρονικού εμπορίου, το Apla επιχειρεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εστίασης προμηθεύονται προϊόντα, συγκεντρώνοντας προμηθευτές και πελάτες σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Δεδομένης της σημασίας της εστίασης και του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, η συγκεκριμένη λύση απευθύνεται σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ξεκινώντας από την Ελλάδα.

Στον ίδιο ευρύτερο χώρο δραστηριοποιείται η Cordella, η οποία δημιουργεί ψηφιακές υποδομές για τον νέο τρόπο προσφοράς δώρων και επιχειρεί να εκσυγχρονίσει διαδικασίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κυρίως με παραδοσιακό τρόπο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για οργανισμούς και πολίτες.

Η αγορά ακινήτων εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η MyStudentFlat από τη Λευκωσία προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης και κράτησης φοιτητικών κατοικιών σε Ελλάδα και Κύπρο, απαντώντας σε μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη που δημιουργεί η στεγαστική πίεση στις μεγάλες πόλεις. Από την άλλη πλευρά, η Scoopterra αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και location intelligence, βοηθώντας επιχειρήσεις και επενδυτές να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για νέες επενδύσεις και αναπτύξεις.

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Στον χρηματοοικονομικό τομέα δραστηριοποιείται η Pebole, η οποία αναπτύσσει πλατφόρμα συμμετοχικής δανειοδότησης με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση ιδιωτών επενδυτών στην αγορά private credit και να προσφέρει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους άντλησης κεφαλαίων.

Η ενεργειακή μετάβαση εκπροσωπείται από τη Recharge, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μεταφοράς, εταιρείες αανάλογου τύπου καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

Κοινωνικό πρόσημο έχει η Ovly, η οποία συνδυάζει την υπαίθρια διαφήμιση με τη δωρεάν διάθεση προϊόντων γυναικείας υγιεινής μέσω έξυπνων διανομέων σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Πρόκειται για ένα παράδειγμα όπου η επιχειρηματικότητα συνδυάζεται με κοινωνική παρέμβαση και αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών.

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Τέλος, η FitKit από τη Βόρεια Μακεδονία συμπληρώνει την εικόνα με μια διαφορετική προσέγγιση στην εταιρική ευεξία. Η πλατφόρμα της επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πραγματικά οι εργαζόμενοί τους, υιοθετώντας ένα ευέλικτο μοντέλο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των οργανισμών.

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Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Νούσιας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πίσω από κάθε startup βρίσκονται άνθρωποι που εργάστηκαν για μήνες ή και χρόνια χωρίς καμία βεβαιότητα επιτυχίας. Οι δεκαέξι εταιρείες που παρουσιάστηκαν στο Founders Arena αποτελούν ένα στιγμιότυπο ενός οικοσυστήματος που εξελίσσεται, αποκτά αυτοπεποίθηση και κοιτάζει όλο και περισσότερο πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Από την υγεία και Την τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι τη χρηματοδότηση, την ενέργεια και το ανθρώπινο δυναμικό, οι εταιρείες αυτές αποδεικνύουν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη εξαίρεση, αλλά μια πραγματικότητα που διευρύνεται και ωριμάζει.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

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