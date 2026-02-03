Τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους καλείται να αποφασίσει στις 5 Φεβρουαρίου η ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση αφορά άμεσα περίπου 350.000 δανειολήπτες, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζονται χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια. Πρόκειται για ένα θέμα που εδώ και χρόνια έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενες δικαστικές κρίσεις, με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τόσο στο ύψος των οφειλών όσο και στη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγηση που αναμένεται να παρουσιάσει ενώπιον της Ολομέλειας, τάσσεται υπέρ της ερμηνείας που ευνοεί τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα, προτείνει οι τόκοι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού είναι καθοριστική, καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό που καλούνται να καταβάλουν όσοι έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε ρυθμίσεις βάσει του νόμου Κατσέλη. Ενδεχόμενη αποδοχή της εισήγησης θα οδηγούσε σε αισθητά χαμηλότερες συνολικές επιβαρύνσεις για τους οφειλέτες.

Το ζήτημα έφθασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έπειτα από παραπομπή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, ενώ στο μεταξύ δεκάδες δικαστήρια σε όλη τη χώρα είχαν εκδώσει αντιφατικές αποφάσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εντείνοντας την ανασφάλεια δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε επίσης ταχθεί υπέρ της λύσης που προβλέπει τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης.

Στην αγόρευσή της είχε τονίσει ότι βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πιστωτών, χωρίς να θίγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης.