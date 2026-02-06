Μια κρίσιμη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αλλάζει άρδην την καθημερινότητα περίπου 350.000 δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη και πολλών ακόμα νοικοκυριών που βρίσκονται σε δικαστικές ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνειά» τους.

Η ουσία της ετυμηγορίας του ανώτατου δικαστηρίου είναι απλή αλλά με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, οι τόκοι στα ρυθμιζόμενα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με άλλα λόγια, η επιβάρυνση που επιβάλλεται στον δανειολήπτη γίνεται πιο δίκαιη (για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών) και σαφώς μικρότερη.

Μέχρι σήμερα, στα δάνεια που ρυθμίζονταν στο πλαίσιο του Νόμου 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»), οι τράπεζες ή οι εταιρείες διαχείρισης δανείων υπολόγιζαν τους τόκους επάνω στο συνολικό ποσό που αποτελούσε την οφειλή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τόκοι να τρέχουν «πανω από όλη την οφειλή», ανεβάζοντας τελικά σημαντικά το κόστος αποπληρωμής.

Μετά την απόφαση, ο τόκος πια υπολογίζεται μόνο πάνω στο ποσό που πληρώνει ο δανειολήπτης κάθε μήνα — δηλαδή επί της δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό μειώνει δραστικά την επιβάρυνση, καθιστώντας τις ρυθμίσεις πιο βιώσιμες και τις δόσεις αισθητά «ελαφρύτερες» για τα νοικοκυριά.

Παράειγμα 1: Δάνειο 200.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 έτη

Παλαιός τρόπος

Μηνιαία δόση κεφαλαίου: 833 €

Τόκος (2%) στο σύνολο των 200.000 €: 333 € / μήνα

Συνολική μηνιαία δόση: 1.166 €

Νέος τρόπος

Τόκος 2% μόνο στη δόση των 833 €

Τόκος: 14 € / μήνα

Νέα μηνιαία δόση: 847 €

Όφελος

Μηνιαίο: 319 €

Ετήσιο: 3.828 €

Παράδειγμα 2: Δάνειο 150.000 ευρώ, αποποληρωμή σε 20 έτη

Παλαιός τρόπος

Δόση κεφαλαίου: 625 €

Τόκος στο σύνολο: 250 €

Μηνιαία δόση: 875 €

Νέος τρόπος

Τόκος στη δόση: 10 €

Νέα μηνιαία δόση: 635 €

Όφελος

Μηνιαίο: 240 €

Ετήσιο: 2.880 €

Παράδειγμα 2: Δάνειο 100.000 ευρώ, αποπληρωμή σε 20 έτη

Παλαιός τρόπος

Δόση κεφαλαίου: 417 €

Τόκος στο σύνολο: 167 €

Μηνιαία δόση: 584 €

Νέος τρόπος

Τόκος στη δόση: 7 €

Νέα μηνιαία δόση: 424 €

Όφελος

Μηνιαίο: 160 €

Ετήσιο: 1.920 €

Σύμφωνα με τις Ενώσεις Καταναλωτών – Δανειοληπτών, η απόφαση αυτή λειτουργεί σαν δικαστική δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν εγκλωβιστεί σε ρυθμίσεις που δεν έφερναν ουσιαστική αποπληρωμή.

