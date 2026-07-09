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Σε επίπεδα ρεκόρ φτάνει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στέγαση και μεταφορές αν και σύμφωνα με τα στοιχεάι της ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούνιο έπεσε στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός δεν παρουσίασε μεταβολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αύξηση κατά 7,2% σημειώνεται στο κόστος των μεταφορών και 10,6% στη στέγαση, με αυξήσεις 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 24,6% στο φυσικό αέριο, 12,8% στα καύσιμα αυτοκινήτου, 12% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,6% στις μεταφορές με αεροπλάνο.

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Σημαντικές ανατιμήσεις εμφανίζουν και βασικά είδη διατροφής, όπως το αρνί και κατσίκι (+16,2%), ενώ από κοντά ακολουθεί και η κατηγορία κοσμήματα-ρολόγια με ποσοστό 15,8%.

Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024.