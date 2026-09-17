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Aντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ, σε δύο «δόσεις» θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

Συγκεκριμένα, όπως κάθε μήνα, προγραμματίζονται δύο φάσεις πληρωμών, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

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Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

Κύριες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).



Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα εμφανιστούν μία ημέρα νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ειδικότερα, θα εμφανιστούν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα, μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.