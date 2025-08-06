Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού (Task Force) για τη βιολογική παραγωγή, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα Task Force αποτελεί επιτελικό όργανο στρατηγικής σημασίας, με κύρια αποστολή τον συντονισμό, την εποπτεία και την επιτάχυνση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει:

– την αξιοπιστία των ενδείξεων βιολογικότητας προς τους καταναλωτές,

– τη δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων στους συνεπείς παραγωγούς,

– την ενδυνάμωση του μηχανισμού έγκρισης και εποπτείας των φορέων πιστοποίησης και

– την αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης, παρατυπιών και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Task Force για τη βιολογική παραγωγή: Το μήνυμα του υπουργείου



Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο του Υπουργείου για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής και την επίτευξη του εθνικού στόχου: το 25% της γεωργικής γης να καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους έως το 2030.

Η Ομάδα Συντονισμού αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, καθώς και από εξειδικευμένο επιστήμονα της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας.

Το έργο της Task Force αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δίνει σαφές μήνυμα: ενισχύουμε τους θεσμούς εποπτείας, στηρίζουμε τους αξιόπιστους παραγωγούς και προστατεύουμε τον καταναλωτή. Με διαφάνεια και αποφασιστικότητα, διαμορφώνουμε ένα νέο περιβάλλον για τη βιολογική παραγωγή, στηριγμένο στην αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Καταλογίστηκαν τα πρώτα πρόστιμα, ύψους 56.000 ευρώ, σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων



Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 56.000 ευρώ επέβαλε η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) βιολογικών προϊόντων, για σοβαρές παραλείψεις και μη συμμορφώσεις που διαπιστώθηκαν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την προηγούμενη περίοδο, κατά τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι, κατόπιν εντολής του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ύστερα από σύσκεψη που είχε με τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και τον αρμόδιο γενικό γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, συνεχίζονται καθολικά και εντατικοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ αναμένεται να υπάρξουν νέοι καταλογισμοί για παραλείψεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη στήριξη των συνεπών παραγωγών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σε εταιρεία πιστοποίησης επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 37.692,30 ευρώ για υποθέσεις που αφορούν τη μη επαρκή διερεύνηση ανιχνεύσεων μη επιτρεπόμενων ουσιών, πλημμελή αξιολόγηση πληροφοριών στο ευρωπαϊκό σύστημα OFIS και ελλείψεις στο ισοζύγιο μάζας και την ιχνηλασιμότητα.

Σε άλλη εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 18.922,85 ευρώ για περιπτώσεις που αφορούσαν την έκδοση πιστοποιητικών χωρίς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ετήσιου φυσικού ελέγχου, καθώς και για ελλιπή διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν ανέρχεται σε 56.615,15 ευρώ.

Οι παραπάνω αποφάσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου και αξιολόγησης των ΟΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα και την κατοχύρωση της ποιότητας και της ακεραιότητας της ελληνικής βιολογικής παραγωγής.

