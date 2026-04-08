Υψηλές τιμές στα τρόφιμα που «καίνε» την τσέπη των καταναλωτών και την ίδια ώρα αγρότες που διαμαρτύρονται για μη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, που τους αναγκάζει να μετατρέπουν τα χωράφια τους σε μονάδες φωτοβολταικών.

Τι φταίει και στην Ελλάδα δυσκολεύόμαστε να περάσουμε στην νέα εποχή γεωργικής παραγωγής, όταν οι ευρωπαίοι αγρότες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική τεχνολογία και την ευφυή γεωργία προς όφελός τους.

Με τα τρόφιμα να είναι σήμερα στην κορυφή της ακρίβειας, σε μια παραδοσιακά γεωργική χώρα, το θέμα της ασφάλειας και επάρκειας των τροφίμων για όλους, θα έπρεπε να είναι στην κορυφή κάθε κυβερνητικής ατζέντας.

Αντ΄ αυτού, κυριαρχούν τα σκάνδαλα επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με την ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας να απομακρύνεται εν μέσω δικαστικής έρευνας και τη γεωργική παραγωγή να παραμένει «ένα χωράφι ακαλλιέργητο».

Ο καθηγητής και αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κ. Θωμάς Μπαρτζάνας μιλά στην HuffPost για το μέλλον της ελληνικής παραγωγής σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο και το μη βιώσιμο μοντέλο αγροτικής πολιτικής που εφαρμόζεται.