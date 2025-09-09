Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου ξεκίνησε. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ενοικιαστές που θέλουν να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, καταχωρώντας στον κωδικό 081 τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η υποβολή γίνεται χωρίς πρόστιμο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν αυτόματα (έως τα τέλη Νοεμβρίου) το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 των ετήσιων ενοικίων που έχουν πληρώσει, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί και αφορά μισθώσεις κύριας ή φοιτητικής κατοικίας.

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Πρόκειται για μια άμεση οικονομική ενίσχυση που δίνει μικρή έστω ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Τα κριτήρια

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι: έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ για κάθε παιδί

+ για κάθε παιδί Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Περιουσιακό κριτήριο:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.