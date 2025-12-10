Με ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή καταργείται σταδιακά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις, της «εφεδρείας» -με άλλα λόγια- που μέχρι σήμερα απορροφούσε μέρος ή όλο το ποσό από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, αφήνοντας χωρίς αυξήσεις χιλιάδες συντξιούχους.

Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων το 2016, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από αυτό το έτος έλαβαν δικαίωμα στην «προσωπική διαφορά», μια «εγγύηση» ότι δεν θα υποστούν μεγάλη μείωση στη σύνταξή τους. Ωστόσο, υπήρχε και ένα “αντάλλαγμα”, καθώς σήμαινε πρακτικά ότι οι ετήσιες αυξήσεις που δίνονταν (λόγω πληθωρισμού/ΑΕΠ ή άλλων δεικτών) θα «εξαφανίζονταν». Πρώτα συμψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά και μόνο μετά — αν έμενε κάτι — πήγαινε στη σύνταξη. Πολύς κόσμος δε λάμβανε καμία αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2026 αρχίζει η κατάργηση του συμψηφισμού. Οι συνταξιούχοι που μέχρι το τέλος του 2025 έχουν ήδη μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά, θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση που τους αναλογεί το 2026. Για όσους έχουν ακόμη κάποια υπόλοιπη «διαφορά», από το 2026 θα παίρνουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης και αναλόγως με το ποσό της διαφοράς, κάποιο μέρος της αύξησης θα συμψηφίζεται μέχρι η διαφορά να μηδενιστεί.

Από 1ης Ιανουαρίου 2027, η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως: όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης στη σύνταξή τους — ανεξάρτητα από παλιές «υποχρεώσεις».

Ποιοι συνταξιούχοι ωφελούνται

Οι βασικές ομάδες που βλέπουν βελτίωση:

Συνταξιούχοι «μετά το 2016» — δηλαδή όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ήδη έπαιρναν πλήρεις αυξήσεις — για αυτούς δεν αλλάζει τίποτα.

— δηλαδή όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ήδη έπαιρναν πλήρεις αυξήσεις — για αυτούς δεν αλλάζει τίποτα. Συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά από το 2026 μπορεί να μηδενιστεί — και θα δουν άμεσα καθαρή αύξηση στη σύνταξη.

από το 2026 μπορεί να μηδενιστεί — και θα δουν άμεσα καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Συνταξιούχοι με μεγάλη «διαφορά» το 2026 θα πάρουν το 50% της αύξησης + μείωση της διαφοράς και το 2027 θα δουν την πρώτη ολοκληρωμένη αύξηση μετά από χρόνια, καθώς η διαφορά θα έχει καταργηθεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι που επηρεάζονται είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έβλεπαν καμία αύξηση…