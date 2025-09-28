Επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 83,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel, εξασφάλισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι θα ακολουθήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία ώστε η Θεσσαλία να χτίσει το μέλλον της μετά τις πλημμύρες του 2023.

Εκτός από υποδομές και στήριξη της επιχειρηματικότητας, του πρωτογενούς τομέα, της έρευνας, της υγείας και της παιδείας, η Περιφέρεια επιδιώκει να εμπεδώσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αν εφαρμοστεί σωστά, το σχέδιο των 83,8 εκατ. ευρώ μπορεί να αποδείξει ότι η Περιφέρεια δεν είναι απλώς διαχειριστής κονδυλίων, αλλά εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής

Τέσσερις άξονες δράσης

Υποδομές – έργα θωράκισης (39,46 εκατ. ευρώ):

Επικεντρώνονται σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που υπέστησαν ζημιές. Παρεμβάσεις ξεκινούν σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Παλαμά, Τρίκαλα, Σκιάθο, Καλαμπάκα, Αλμυρό και Τύρναβο. Το μεγαλύτερο έργο αφορά τον Βόλο, ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Απασχόληση – ανάσα για ανέργους (19,2 εκατ. ευρώ):

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 2.182 θέσεις. Περιλαμβάνει αποκατάσταση υποδομών, περιβαλλοντικές δράσεις, ενίσχυση δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνικές δομές.

Επιχειρηματικότητα – νέες προοπτικές (22 εκατ. ευρώ):

Στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και νέων πτυχιούχων. Μέσω Ταμείου Μικροπιστώσεων (10 εκατ. ευρώ) θα δοθούν δάνεια έως 25.000 ευρώ, ενώ 12 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην ίδρυση 500 νέων επιχειρήσεων πτυχιούχων.

Συντονισμός – μηχανισμός υποστήριξης (3,2 εκατ. ευρώ):

Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Περιφερειακή Συντονιστική Αρχή, που θα εξασφαλίζει παρακολούθηση, διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών.

Η Θεσσαλία, που δοκιμάστηκε όσο καμία άλλη περιοχή, επιχειρεί να ξανασταθεί όρθια. Το Σχέδιο έχει δυναμικό χαρακτήρα και προσαρμόζεται στις ανάγκες που θα προκύπτουν, λειτουργώντας ως εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.