Η ιστορία της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα, σε εργοστάσιο της οποίας σημειώθηκε φονική πυρκαγιά το πρωί της Δευτέρας (26/1) ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, το οποίο από την παραγωγή αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διεύρυνε την επιχειρηματική δραστηριότητα σε κουλουράκια, μπισκότα και μπισκότα βρώμης.

Στην πορεία προστέθηκαν και άλλες γεύσεις στο «μενού», με αποτέλεσμα σήμερα να απαριθμεί μια ποικιλία από 200 και πλέον προϊόντα.

Το 2023 η Βιολάντα ανακηρύχθηκε Greek Business Champion κατά την απονομή των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας». Το βραβείο που απονεμήθηκε, αφορά την ανάπτυξη της εταιρείας βάσει των οικονομικών της στοιχείων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας».

Η μπιστκοτοβιομηχανία διαθέτει 3 εργοστάσια. Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 m² όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει επιπλέον δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.