Συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ για ευνοϊκότερους δασμούς, κλείνει η Volkswagen παρακάμπτοντας ουσιαστικά τόσο τη γερμανική κυβέρνηση όσο και την Κομισιόν.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης, ο οποίος κατέχει επίσης τις Audi, Seat και Porsche, έχει πληγεί σοβαρά από τους εμπορικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο. Οι δασμοί, σε συνδυασμό με την έντονη ανταγωνιστική αγορά έχουν ήδη κοστίσει στην εταιρεία «αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ» όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπλουμ.

Παρότι ο Τραμπ στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά είχε συμφωνήσει τελικά να μειώσει τους δασμούς από 27,5% σε 15%, η Volkswagen είχε δηλώσει ότι εξακολουθεί και έχει μεγάλες ζημίες.

Κατ΄ ιδίαν συνομιλίες με Τραμπ

Στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Τραμπ, η γερμανική εταιρεία είχε προσφέρει ως διαπραγματευτικό χαρτί στην αμερικανική κυβέρνηση, την υπόσχεση για μαζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ξεχωριστή συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για επιπλέον μείωση δασμών κάτω του 15%.

«Δεν εκτιμούμε την ασύμμετρη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, επειδή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη», είπε ο εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Bloomberg.

«Βασιζόμαστε στη δική μας προσφορά, επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ και έχοντας εξασφαλίσει μια πιο στενή επαφή και καλές συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε τις επόμενες εβδομάδες σε μια γρήγορη συμφωνία» συμπλήρωσε.

Ο Μπλουμ έχει δηλώσει ότι ο γερμανικός όμιλος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταφέρει ακόμη και ολόκληρη την παραγωγή των αυτοκινήτων Audi στις ΗΠΑ και να επεκτείνει τις εξαγωγές εκτός ΗΠΑ αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ τους.

Ο επικεφαλής της Volkswagen, μιλώντας σε εμπορική έκθεση στο Μόναχο, δήλωσε ότι ιδιαίτερα η Porsche, λόγω των ακριβών τιμών της και της εξ ολοκλήρου κατασκευής της στη Γερμανία, πιέζεται πολύ περισσότερο από τους υψηλούς Αμερικάνικους δασμούς καθώς έχει να ανταγωνιστεί τις κινεζικές εταιρείες που μονοπωλούν την κινεζική αγορά.

«Αυτή η κατάσταση κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στον ισολογισμό μας φέτος», δήλωσε στο Reuters.

Ο Μπλουμ, παρουσίασε κι ένα νέο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην εμπορική έκθεση του Μονάχου, που θα κυκλοφορήσει η Volkswagen, στην προσπάθεια να κατακτήσει το 1/5 της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ο αντίπαλός της, η BMW, δήλωσε ότι προετοιμάζει μια κινεζικής έκδοσης SUV iX3 που θα κυκλοφορήσει το 2026.

Δύσκολοι καιροί για τους κολοσσούς

Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει προκαλέσει αναταραχή σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κινεζικής ιδιοκτησίας εταιρεία σπορ αυτοκινήτων Lotus δήλωσε ότι θα περικόψει 550 θέσεις εργασίας, κάτι που απέδωσε εν μέρει στην αβεβαιότητα που έχει προκληθεί στην αγορά λόγω των δασμών.

Η Jaguar Land Rover ανακοίνωσε επίσης ότι θα περικόψει έως και 500 θέσεις εργασίας στη Βρετανία καθώς οι πωλήσεις της έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω των δασμών.