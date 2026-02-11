Σε 1.500.000 υπολογίζεται από τους αστυνομικούς το οικονομικό όφελος σπείρας, τα μέλη της οποίας έκλεβαν αυτοκίνητα και δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαρρηκτών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν εννέα εμπλεκόμενους και να συλλάβουν τους οκτώ από αυτούς, ενώ ο ένας που διαφεύγει θεωρείται περιφερειακό μέλος της συμμορίας.

Για την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας, καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της έρευνας μέσω της εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, διακριβώθηκε ότι:

· 41χρονος, είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Για τον λόγο αυτό, δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρηση,

· 40χρονος,διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα,

· 39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων,όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν,

· 38χρονος, είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά, συμβάλλοντας στη μετατροπή των κλεμμένων εξαρτημάτων σε κέρδος και στη νομιμοποίηση εσόδων,

· τα υπόλοιπα -4- μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Παράλληλα, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -36- κλεμμένα αυτοκίνητα,

· εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων,

· -13- υβριδικές μπαταρίες που προέρχονται από κλεμμένα οχήματα,

· -3- εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

· πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά),

· φορητός παρεμβολέας (signal jammer), καταγραφικό μηχάνημα και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης,

· πλήθος εγγράφων που αφορούν ταξινομήσεις οχημάτων,

· πλήθος κλειδιών και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων,

· συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

· πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων,

· -15.000- ευρώ,

· -1.200- γραμμάρια κοκαΐνη,

· -3.200- γραμμάρια κάνναβης,

· -3- κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου,

· αλεξίσφαιρο γιλέκο,

· –3- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

· -2- μεταλλικές σιδερογροθιές,

· μαχαίρι συνολικού μήκους -28- εκατοστά και μήκους λάμας -15- εκατοστά,

· -2- ρολόγια και

· πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -25- αυτοκίνητα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους.