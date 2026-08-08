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Στις 11 Σεπτεμβρίου χτυπά ξανά το πρώτο κουδούνι. Μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στις τάξεις και μαζί τους τα πρωτάκια που θα περάσουν για πρώτη φορά την πόρτα του Δημοτικού. Ο αγιασμός είναι προγραμματισμένος. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: θα είναι αυτή τη φορά πραγματικά έτοιμα τα σχολεία;

Δεν αρκούν οι διαβεβαιώσεις ότι «όλα βαίνουν καλώς». Στις 11 Σεπτεμβρίου πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, χωρίς το γνωστό έργο των κενών που καλύπτονται εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αργότερα.

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Χρειάζεται επίσης από την πρώτη ημέρα ένα επαρκές δίκτυο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Η σχολική βία, το bullying, οι εξαρτήσεις και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι δεν επιτρέπουν πλέον πολυτέλειες καθυστερήσεων.

Πρέπει ακόμη να έχουν ελεγχθεί εγκαίρως θέρμανση και ψύξη, να υπάρχουν σχολικοί φύλακες όπου απαιτούνται και, κυρίως, επαρκείς υπηρεσίες καθαριότητας.

Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλος δήμος του Βόρειου Τομέα της Αθήνας απέλυσε πρόσφατα 25 καθαρίστριες, ενώ περιόρισε το ωράριο άλλων εργαζομένων, μειώνοντας αντίστοιχα και τις αποδοχές τους. Εάν αυτό μεταφραστεί σε λιγότερη καθαριότητα στα σχολεία, το πρόβλημα αφορά άμεσα την υγεία των παιδιών.

Υπάρχει, τέλος, το μεγάλο ζήτημα των κινητών. Θα παραμένουν απλώς μέσα στις σχολικές τσάντες ή θα προβλεφθούν ασφαλείς ειδικές προθήκες εκτός τάξης, ώστε ο κανόνας να μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί;

Και κάτι ακόμη: μήπως ήρθε η ώρα για ένα οργανωμένο μάθημα ψηφιακής παιδείας, για τον «παράδεισο» αλλά και την «κόλαση» του διαδικτύου, των social media και των ψηφιακών πλατφορμών;

Η 11η Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να είναι απλώς η ημέρα του αγιασμού. Πρέπει να είναι η ημέρα που ένα οργανωμένο κράτος αποδεικνύει ότι είναι έτοιμο πριν μπουν τα παιδιά στην τάξη – όχι αφού αρχίσουν τα προβλήματα.

ΥΓ.: Φαντάζομαι ότι θα είναι έτοιμα και όλα τα μεταφορικά μέσα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά παιδιών από τα σπίτια τους, από τις περιοχές που μένουν μέχρι το σχολείο. Γιατί κάθε χρόνο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Και που σας ενδιαφέρει το γονέα ποιος έχει την ευθύνη αν είναι το υπουργείο, αν είναι η περιφέρεια, αν είναι ο Δήμος. Όλοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στην λέξη κράτος. Και το κράτος το τρέχει μια κυβέρνηση.