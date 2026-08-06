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Ο Αύγουστος με τους παραθεριστές να προστρέχουν στις παραλίες είναι μπροστά μας, εν τούτοις παιδιά και γονείς έχουν στη σκέψη τους τον Σεπτέμβριο, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό.

Έτσι, λοιπόν, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027.

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Την ημέρα εκείνη οι μαθητές των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες για τον καθιερωμένο αγιασμό.

Μετά την τελετή, οι μαθητές αναμένεται να ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου, ενώ θα παραλάβουν και τα σχολικά βιβλία.

Η ακριβής ώρα του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία και θα ανακοινωθεί από κάθε σχολική μονάδα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη.

Επειδή η 11η Σεπτεμβρίου πέφτει φέτος Παρασκευή, το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων αναμένεται να αρχίσει ουσιαστικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί, πάντως, επιστρέφουν νωρίτερα στα σχολεία, από την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες πριν από την υποδοχή των μαθητών.

Οι βασικές ημερομηνίες είναι:

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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026: Αγιασμός, παραλαβή βιβλίων και πρώτη ενημέρωση.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026: Έναρξη του κανονικού προγράμματος μαθημάτων.

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