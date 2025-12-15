Το Κολλέγιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει το συνέδριο με θέμα «Η Κοινωνία της Γνώσης – Πανεπιστημιακές Σπουδές» και δίνει το βήμα σε 18 αποφοίτους του που φοιτούν σήμερα σε πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού για να παρουσιάσουν θέματα σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή τους καθώς

και τη φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο.

Τις εισηγήσεις θα παρακολουθήσουν και μαθητές του Σχολείου, με σκοπό να υπάρξει μία αλληλοτροφοδότηση σκέψεων, γνώσεων και προτάσεων μεταξύ αποφοίτων και μαθητών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός “invisible university” και μιας ομάδας Μεντόρων της Επιστήμης και της Γνώσης, που θα διευρύνουν τους ορίζοντες του Κολλεγίου.

Advertisement

Advertisement

Το συνέδριο εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο απόφοιτος Διονύσιος Φ. Κόκκινος, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με θέμα: «Ο δρόμος της

Γνώσης δεν έχει τέλος ούτε σύνορα».

Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία θα συμμετάσχουν απόφοιτοι του Κολλεγίου, διαπρεπείς καθηγητές πανεπιστημίων και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

Ομιλητές:

 Νικηφόρος Διαμαντούρος: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του

ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

 Διομήδης Σπινέλης: Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και

Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Κώστας Συνολάκης: Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο

της Νοτίου Καλιφόρνιας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τ.

Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών

 Αλέκος Λεβίδης: Ζωγράφος, Συγγραφέας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας

Αθηνών

Συντονιστές:

 Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Διευθυντής της Γ’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

 Νικηφόρος Διαμαντούρος: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του

ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

 Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικών Επιστημών της Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών,

Ομότιμος Καθηγητής Design, Technology and Management του Harvard

Graduate School of Design

 Στέλλα Πριοβόλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό 154 52).

Σημαντικές πληροφορίες:

 Παρακολούθηση Δωρεάν

 Απαραίτητη Εγγραφή

 Γλώσσες: Ελληνική ή Αγγλική

 Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και εγγραφείτε εδώ