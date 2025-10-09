Αν βρεθείς σε οποιαδήποτε συζήτηση για AI αυτές τις μέρες – στον καφέ, στο γραφείο, στο οικογενειακό τραπέζι – οι περισσότεροι θα το αντιμετωπίσουν με φόβο και καχυποψία. “Θα μας πάρει τις δουλειές”, “Θα μας αντικαταστήσει”, “Δεν δουλεύει σωστά”, “Δεν καταλαβαίνει context”. Οι πιο τολμηροί θα αναφέρουν με υπερηφάνεια ότι το ChatGPT τους έγραψε ένα email. Οι υπόλοιποι θα το σνομπάρουν σιωπηλά, είτε από φόβο είτε από άγνοια για το τι πραγματικά μπορεί να κάνει αυτή η τεχνολογία πέρα από το να γράφει emails και να κάνει μεταφράσεις.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που το “ζουν” διαφορετικά. Άνθρωποι που δεν το σχολιάζουν επιφανειακά και με φόβο, αλλά το χρησιμοποιούν καθημερινά, πειραματίζονται μαζί του, χτίζουν πάνω του, και ανακαλύπτουν συνεχώς νέους τρόπους να το αξιοποιήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι – μαζί με ιδιαίτερους guests που έχουν κάτι ενδιαφέρον να πουν – κάθονται σε τέσσερις καρέκλες και συζητάνε αφιλτράριστα. Το “4 Chairs”, ένα video podcast που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καλύπτει τα πάντα: από τα καυτά AI news της εβδομάδας και viral videos που κάνουν το γύρο του internet, μέχρι live demos με καινούργια tools, real case studies από πραγματικά projects που έσπασαν ρεκόρ, συζητήσεις για το πώς ολόκληρα industries αλλάζουν σε μια νύχτα, το τι συμβαίνει όταν τα μεγάλα brands χάνουν το competitive advantage τους, και πρακτικά tips που μπορείς να εφαρμόσεις από αύριο στη δουλειά σου.

Όποιος προλάβει την καρέκλα

Το concept είναι απλό και ακριβώς γι’ αυτό δουλεύει τόσο καλά: τέσσερις καρέκλες σε ένα minimal studio, στις οποίες κάθε φορά κάθονται διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν σταθεροί παρουσιαστές, δεν υπάρχει καν προκαθορισμένο line-up. Την μια εβδομάδα μπορεί να είναι τέσσερα άτομα από την ομάδα που το οργανώνει, την επόμενη δύο από αυτούς και δύο καλεσμένοι που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μοιραστούν. Όποιος έχει όρεξη και κάτι να πει για το AI, πιάνει καρέκλα.

H Mia Zelu, η AI influencer που σχολιάστηκε στο πρώτο επεισόδιο του 4 chairs και που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για ai generated εικόνες. Βρες το 4 Chairs στο YouTube, Spotify και Apple Podcasts.

Το αποτέλεσμα είναι μια συζήτηση που έχει την αμεσότητα μιας παρέας που βρέθηκε μετά τη δουλειά, χωρίς τις αυστηρότητες και τις τυπικότητες μιας mainstream εκπομπής. Χωρίς σενάριο, χωρίς bullet points, χωρίς το άγχος του “πρέπει να καλύψουμε αυτά τα θέματα”. Ο καθένας φέρνει ό,τι τον ενθουσίασε ή τον προβλημάτισε τις τελευταίες μέρες στον κόσμο του AI. Δεν είναι ούτε dry tech talk ούτε επιφανειακό infotainment – είναι κάπου στη μέση, εκεί που γίνονται οι πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Το 4 Chairs είναι παραγωγή του AI WonderLab – ενός playground όπου το AI συναντάει την ανθρώπινη περιέργεια και όπου κάθε τρελή ιδέα έχει την ευκαιρία να γίνει το επόμενο project. Από αυτό το playground έχουν προκύψει projects όπως το AI Awakening (ένα 8ωρο που ξυπνάει τις επιχειρήσεις στο τι πραγματικά μπορεί να κάνει το AI), music production που ακούγεται σαν να βγήκε από studio, mind-blowing content που σπάει τα counters και μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι ζούμε στο μέλλον, και αυτοματισμοί που “απελευθερώνουν” τον κόσμο από βαρετά tasks αλλάζοντας το πώς λειτουργούν ολόκληρα brands.

Στο AI WonderLab δοκιμάζουν πράγματα που ακούγονται παράλογα μέχρι να τα δεις να δουλεύουν. Είναι μια ενέργεια που συμβαίνει όταν βάζεις μαζί μερικούς τύπους που τους αρέσει να σπάνε τα όρια του τι γίνεται με την τεχνολογία. Και το 4 Chairs είναι το ανοιχτό παράθυρό τους προς τον πραγματικό κόσμο σε αυτό το creative chaos.

Την επόμενη φορά που κάποιος θα πει “το AI θα μας πάρει τις δουλειές”, εσύ θα σκέφτεσαι τους τέσσερις που κάθε εβδομάδα κάθονται και δείχνουν πώς το AI δημιουργεί δουλειές που δεν υπήρχαν καν. Και ίσως, αντί να συμφωνήσεις σιωπηλά, θα έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον να προσθέσεις στη συζήτηση.

Οι καρέκλες σε περιμένουν.

