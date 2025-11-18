Ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά στο γιατί δεν ανέφερε από την πρώτη στιγμή ότι το νήπιο έπεσε από το όχημα, αλλά ισχυρίστηκε ότι έπεσαν μαζί από μαντρότοιχο, ύψους περίπου δύο μέτρων, είπε ότι δεν ήταν πλήρως τακτοποιημένα τα έγγραφα του οχήματος και φοβήθηκε ότι θα μπλέξει χειρότερα.

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Σχετικά με το τι οδήγησε τον 25χρονο να δώσει νέα κατάθεση στην Αστυνομία, είπε ότι ομολόγησε γιατί δεν άντεξε άλλο υπό το βάρος της συνείδησής του.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας που είχε κάνει η Αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου, μία γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε καταθέσει ότι είδε τον 25χρονο να πέφτει από τον μαντρότοιχο μαζί με το παιδί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η «γουρούνα» έχει κατασχεθεί και θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του 25χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο πατέρας του νηπίου κλήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, μετά την νέα κατάθεση του 25χρονου, αλλά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του άνδρα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)