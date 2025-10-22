Αστυνομικοί έσωσαν την ζωή ενός 2χρονου νηπίου. Ειδικότερα, μισή ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), μία γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού από το Χαλκούτσι, κρατώντας το παιδί της που είχε χάσει στις αισθήσεις του και ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος τους μετέφερε στο Νοσοκομείο «Μητέρα», με την συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., φτάνοντας στον προορισμό τους σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Τελικά χάρη στην έγκαιρη μεταφορά και επέμβαση των γιατρών το παιδάκι διέφυγε τον κίνδυνο.