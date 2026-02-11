Δεκάδες είναι οι επιβάτες που εγκλωβίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) στην Αχαΐα μετά από βλάβη στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα – Διακοπτό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οδοντωτός παρουσίασε βλάβη κατά την διάρκεια της διαδρομής και εντός βρίσκονταν 77 επιβάτες. Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και εστάλη στο σημείο εφεδρική αμαξοστοιχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 13:50, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε εξέλιξη».