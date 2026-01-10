Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες την Αχαΐα, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να οδηγούν σε δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε πολλές περιοχές του νομού.

Το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Στην πόλη σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο

Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.

Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι κάθε ισχυρή κακοκαιρία μετατρέπει τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη, προκαλώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στην περιοχή του Αντιρρίου αυτή την ώρα η θάλασσα και τα κύματα έχουν βγει στη στεριά πλημμυρίζοντας τους δρόμους στην Δυτική προβλήτα του Αντιρρίου.