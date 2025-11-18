Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που είχε αναλάβει να το προσέχει εκείνη την ημέρα, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε ότι ο θάνατος του τετράχρονου ήταν αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος.

Ο νεαρός άνδρας αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε βάλει τον μικρό πάνω στη γουρούνα για μία σύντομη βόλτα, όταν ξαφνικά, κατά την εκκίνηση του οχήματος, αυτό γλίστρησε και κατέληξε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, η πτώση ήταν μοιραία για τον τετράχρονο Ανδρέα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Δεν μπορώ άλλο να το κρατάω μέσα μου. Με βασανίζουν οι τύψεις. Θέλω να σας πω την αλήθεια για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, δεν κρατούσα το παιδί αγκαλιά όταν πέσαμε», είπε ο 25χρονος, σύμφωνα με το STAR.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκε η φωνή «εξαφανίστε τη γουρούνα», ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το όχημα είχε καταπλακώσει το παιδί, με τον θείο να βρίσκεται πεσμένος λίγο πιο πέρα.

Παρά την ομολογία ότι έκανε βόλτα με τον μικρό πάνω στο όχημα, η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 25χρονος παραμένει αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η γουρούνα εντοπίστηκε κρυμμένη σε στάνη

Όπως μετέδωσε το STAR, την ημέρα του δυστυχήματος η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ αφορούσε τροχαίο με γουρούνα. Ο 25χρονος φέρεται να δήλωσε ότι το όχημα δεν ανήκε σε εκείνον. Αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του Ανδρέα, ο οποίος επιβεβαίωσε το τροχαίο και υπέδειξε τη στάνη όπου είχε κρυφτεί η γουρούνα, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το χωριό.