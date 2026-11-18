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Η τοποθέτηση δολωμάτων δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς πολλά τρωκτικά πέθαναν σε δυσπρόσιτα σημεία του κτηρίου προκαλώντας ανθυγιεινές συνθήκες.

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την Παρασκευή για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης και τη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Σωκράτης» καταγγέλλει τη δημοτική αρχή για ανεπαρκείς παρεμβάσεις και έχει προαναγγείλει κινητοποιήσεις για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

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Σοβαρά ζητήματα υγιεινής έχουν προκύψει σε ένα ειδικό δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο στις Αχαρνές, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας τους μέχρι και την Παρασκευή. Αιτία είναι η παρουσία τρωκτικών στους σχολικούς χώρους, αλλά και η έντονη δυσοσμία που έχει δημιουργηθεί, προκαλώντας ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του πριν από περίπου ενάμιση μήνα, όταν εντοπίστηκαν ποντίκια στο σχολικό συγκρότημα. Στο πλαίσιο των πρώτων ενεργειών αντιμετώπισης τοποθετήθηκαν δολώματα, ωστόσο η παρέμβαση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετά τρωκτικά πέθαναν μέσα στις σωληνώσεις και σε άλλα δυσπρόσιτα σημεία του κτηρίου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονη και αποπνικτική δυσοσμία.

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Η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες και να αποκατασταθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Καταγγελίες εκπαιδευτικών για την κατάσταση στα σχολεία στις Αχαρνές

Για το σοβαρό πρόβλημα μίλησε στο MEGA ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Σωκράτης», περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό συγκρότημα και ασκώντας κριτική στη δημοτική Αρχή.

«Εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν επαρκούν για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή του για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

«Δεν μπορεί να είναι κόστος η εκπαίδευση και η μόρφωση των μαθητών μας. Αυτό που γίνεται εδώ και έναν μήνα πλέον και το μόνο που κάνει η δημοτική Αρχή είναι να βάζει ποντικοπαγίδες», πρόσθεσε.

Η δυσοσμία ματαίωσε τη σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

Η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου. Η έντονη δυσοσμία που είχε εξαπλωθεί στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης σχολικής γιορτής.

Οι γονείς αναγκάστηκαν να μεταβούν στο σχολείο, να παραλάβουν τα παιδιά τους και να αποχωρήσουν, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν επέτρεπαν την ασφαλή παραμονή μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις.

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Η απόφαση να παραμείνουν κλειστά το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο μέχρι την Παρασκευή δημιουργεί, παράλληλα, σημαντικές δυσκολίες στις οικογένειες. Πολλοί γονείς καλούνται να βρουν άμεσα λύσεις για τη φύλαξη και τη φροντίδα των παιδιών τους, καθώς η αναστολή λειτουργίας των σχολείων επηρεάζει και τον καθημερινό επαγγελματικό τους προγραμματισμό.

«Υπάρχουν γονείς που πρέπει να αφήσουν τις δουλειές τους για να κάτσουν στο σπίτι να προσέχουν τα παιδιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για τους μαθητές με προβλήματα υγείας – Κινητοποίηση εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες που επικρατούν στους σχολικούς χώρους για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτοι σε περιβάλλοντα όπου δεν διασφαλίζονται επαρκείς συνθήκες υγιεινής.

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Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Σωκράτης» καταγγέλλει ότι το περιστατικό με τα τρωκτικά και τη δυσοσμία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών, στρέφοντας τα πυρά του κατά της δημοτικής Αρχής.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν ανακοινώσει κινητοποίηση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τόσο για τους μαθητές όσο και για το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων.

Το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς αφορά δύο σχολικές μονάδες και, κυρίως, την προστασία της υγείας των παιδιών που καθημερινά βρίσκονται στους χώρους τους.

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