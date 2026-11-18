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Τα δέντρα τοποθετήθηκαν έξω από το σπίτι της θανούσης και το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ως συμβολική απάντηση ζωής και ελπίδας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η οποία περιλάμβανε τρισάγιο και την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας, η οικογένεια έλαβε τη στήριξη τοπικών φορέων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Οι παρευρισκόμενοι καταδίκασαν απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και προάσπιση της δημοκρατίας απέναντι σε κάθε μορφή βίαιης δράσης.

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Δύο δέντρα στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, την 1η Ιουλίου 2026, φύτεψε η κόρη της, Αφροδίτη μαζί με τον πατέρα της Παναγιώτη, ένα έξω από το σπίτι κι ένα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, απαντώντας με ζωή και ελπίδα στην τρομοκρατική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

«Εμείς στον θάνατο, στη βία και την τρομοκρατία απαντάμε με ζωή. Γιατί το δένδρο είναι πηγή ζωής, είναι το οξυγόνο, είναι η ελπίδα για όλους εμάς. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Πριν λίγους μήνες χτυπήθηκε το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η Θεσσαλονίκη μας από ένα βίαιο τρομοκρατικό χτύπημα που είχε συνέπεια την πολιτική δολοφονία της μητέρας μου Βάγιας. Στέκομαι όρθια απέναντι σας και δηλώνω ότι με όση δύναμη έχω θα συνεχίσω να φωνάζω ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο», δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.

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Παράλληλα τόνισε την ανάγκη «να μπει ένα τέλος στον φαύλο κύκλο της βίας και της τρομοκρατίας» και σημείωσε: «Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, δυνατοί απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που με τέτοιες ενέργειες τρόμου και βίας θέλουν στην ουσία να φιμώσουν τη δημοκρατία και όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά, να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις, τις ιδέες, τα ιδανικά τους. Είναι αδιανόητο να επιτρέπουμε σε ανθρώπους που έχουν μέσα τους μίσος να κυριεύουν τις ζωές μας».

Δενδροφύτευση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς βιώνει η ίδια σήμερα την τρομοκρατική επίθεση και την απώλεια της μητέρας της, απάντησε: «Η Αφροδίτη βιώνει πολύ μεγάλο τραύμα και σωματικά γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά εγώ χτύπησα πάρα πολύ, όπως και ψυχολογικά γιατί είναι μια τεράστια απώλεια που πραγματικά είναι αδιανόητη». «Ένιωσα τρόμο και βία, δεν μπορώ να σας το περιγράψω».

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία ανθρώπων της γειτονιάς και επωνύμων τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, ακολούθησε η δενδροφύτευση και τοποθετήθηκε μια πινακίδα που γράφει: «”Στήθι και Οίκτιρον” Εδώ δολοφονήθηκε από χέρια τρομοκρατών 1η Ιουλίου 2026 η ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ “Η Δημοκρατία δεν παραχωρείται”».

«Στη δημοκρατία και στην κοινωνία μας η βία δεν έχει καμιά θέση. Ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ εμείς να γίνει ο φόβος μέρος της καθημερινότητας μας. Σήμερα και πάντα δηλώνουμε ότι στηρίζουμε την Αφροδίτη και είμαστε κοντά της με βαθύ σεβασμό στη μνήμη της μητέρας και με μια αδιαπραγμάτευτη δήλωση ότι τη βία δεν την δεχόμαστε από κανέναν και για κανέναν λόγο», δήλωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, η οποία παρέστη στην τελετή.

Η Αφροδίτη Νέστορα

«Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που χάθηκε με άδικο και βίαιο τρόπο. Στηρίζουμε την Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένεια της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας, Μανώλης Σύλλης, ο οποίος εκπροσώπησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη.

Τα δύο δέντρα που φυτεύτηκαν είναι προσφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην τελετή παρέστησαν ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), Σάκης Τζακόπουλος και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας.