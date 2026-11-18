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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν σύμφωνα με το epiruspost.gr, όχημα που καταδίωκαν αστυνομικοί εισέβαλε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη και συνεχίστηκε εντός του νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες.

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Κατά την προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, ο οδηγός έπεσε πάνω σε αστυνομική μοτοσικλέτα που βρισκόταν στο σημείο, παρασύροντάς την σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Αμέσως μετά, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, καταφέρνοντας να διαφύγει. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία όσων βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Ο θόρυβος κινητοποίησε εργαζόμενους, οι οποίοι βγήκαν από τα γραφεία τους και παρακολούθησαν με έκπληξη όσα συνέβαιναν στον χώρο του ιδρύματος.

Στο σημείο της σύγκρουσης εξακολουθούν να διακρίνονται σημάδια από την παράσυρση της αστυνομικής μοτοσικλέτας. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη του οδηγού.