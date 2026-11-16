Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Το πλοίο πραγματοποιεί έρευνες στον βυθό, με στόχο την ασφαλή χάραξη της διαδρομής από την οποία θα περάσει το καλώδιο, ενώ χρησιμοποιεί το Ηράκλειο ως βάση για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγές πληρώματος.
Η επιστροφή του ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον σχεδιασμό της αποστολής, ενώ η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.