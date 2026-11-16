Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το πλοίο πραγματοποιεί έρευνες στον βυθό, με στόχο την ασφαλή χάραξη της διαδρομής από την οποία θα περάσει το καλώδιο, ενώ χρησιμοποιεί το Ηράκλειο ως βάση για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγές πληρώματος.

Advertisement

Advertisement

Η επιστροφή του ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον σχεδιασμό της αποστολής, ενώ η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.