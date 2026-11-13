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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Νέα Ορλεάνη, μετά από πληροφορίες για περιστατικό στον ποταμό Μισισιπή, σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα, για σκάφος που αντιμετώπιζε πρόβλημα.

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Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για ποταμόπλοιο στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άτομα και το οποίο φέρεται να παρουσίασε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να αρχίσει να βυθίζεται.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ποταμόπλοιο American Heritage της American Cruise Lines, ενώ βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, αποτυπώνουν τη στιγμή που το τάνκερ εμβολίζει το επιβατηγό πλοίο.

BREAKING: Video shows the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/F3SQS2DGzO — Breaking911 (@Breaking911) November 13, 2026

Στο σημείο βρίσκονται ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι διασώστες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων.

BREAKING: A ship reportedly slammed into a cruise ship carrying hundreds of people on the Mississippi River near New Orleans, Louisiana. pic.twitter.com/Q5F0C3Ahvx — Scope Report (@ScopeReport_) November 13, 2026