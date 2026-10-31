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Εμπορικό πλοίο υπό σημαία Τανζανίας βυθίστηκε χθες το βράδυ ανοικτά της Πάφου, με το Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διασώζει τα 10 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το philenews.com.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ την 30η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 20:15, το ΚΣΕΔ έλαβε πληροφορία ότι το εμπορικό πλοίο «AS DREAM», σημαίας Τανζανίας, με 10 άτομα πλήρωμα, βυθιζόταν σε απόσταση 90νμ δυτικά της Πάφου, εντός της περιοχής ευθύνης Ε-Δ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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@reporters_cyprus To ΚΣΕΔ έλαβε πληροφορία ότι το εμπορικό πλοίο «AS DREAM», σημαίας Τανζανίας, με 10 άτομα πλήρωμα, βυθιζόταν σε απόσταση 90νμ δυτικά της Πάφου, εντός της περιοχής ευθύνης Ε-Δ της Κυπριακής Δημοκρατίας. ♬ πρωτότυπος ήχος – reporters cyprus

Το ΚΣΕΔ προχώρησε σε εφαρμογή του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου «ΝΕΑΡΧΟΣ» και διεξήγαγε επιχείρηση διάσωσης, κινητοποιώντας ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, το ΠΠ «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, την Άκατο «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και το παραπλέον εμπορικό πλοίο «MSC HANNAH III» που βρισκόταν στην περιοχή.

Υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ Λάρνακας, όλοι οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν αρχικά με ασφάλεια στο φορτηγό πλοίο «MSC HANNAH III» και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την Άκατο «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία τους μετέφερε στο Λιμάνι Λεμεσού. Αφού διαπιστώθηκε από νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ότι ήταν όλοι καλά στην υγεία τους, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Για το περιστατικό και την διαχείριση των διασωθέντων ενημερώθηκαν επίσης δια της διπλωματικής οδού οι αρμόδιες Πρεσβείες, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.